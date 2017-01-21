Песков: Сноуден – не игрушка, которую можно подарить, он – человек

Москва, , 13:41 — REGNUM Вопрос об экстрадиции беглого американского агента Эдварда Сноудена могут решить лишь миграционные органы Российской Федерации или лично президента Владимир Путин. Об этом сегодня, 21 января, заявил журналистам глава пресс-службы Кремля Дмитрий Песков в интервью ВВС.

«Это решение может быть принято нашими миграционными органами или президентом Путиным. Он не игрушка, которую можно подарить, он — человек», — сказал Песков, отвечая на вопрос о возможной экстрадиции Сноудена в США.

Песков напомнил, что решение об экстрадиции Сноудена будет приниматься исходя из того факта, что в США ему может грозить смертная казнь.

Что касается самого Сноудена, то он «не особо волнуется» из-за возможности его выдачи США.