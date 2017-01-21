Список наркотических и психотропных веществ расширен правительством РФ

С каждым годом появляется все больше синтетических наркотиков

Москва, , 12:36 — REGNUM Правительство Российской Федерации расширило перечень наркотических и психотропных веществ и их прекурсоров. Подписанное Дмитрием Медведевым постановление опубликовано сегодня, 21 января, на официальном сайте правительства РФ.

В постановлении сказано, что расширение списка наркотических и психотропных веществ и их прекурсоров связано с появлением новых психоактивных веществ в ряде регионов России. Отмечается, что они относятся к синтетическим каннабиноидам.

«В некоторых регионах России отмечено появление новых психоактивных веществ, относящихся к синтетическим каннабиноидам», — сказано в постановлении правительства.

Данным постановлением эти психостимуляторы включены в перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров. Кроме того, изменены «значительный, крупный и особо крупный размеры наркотических средств» для соответствующих статей Уголовного кодекса Российской Федерации.