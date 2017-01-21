Песков: на подготовку встречи Путина и Трампа уйдут месяцы

Москва, , 12:22 — REGNUM Встреча президента Российской Федерации Владимира Путина с 45-м президентом США Дональдом Трампом может состоятся в ближайшие месяцы, но никак не в ближайшие пару недель. Об этом сегодня, 21 января, заявил в интервью ВВС пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Это не будут предстоящие недели, давайте надеяться на лучшее, на то, что эта встреча состоится в ближайшие месяцы», подчеркнул Песков.

При этом глава пресс-службы Кремля сказал, что Путин готов к этой встрече.