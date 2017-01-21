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В Грузии прошел съезд ЕНД

Политика
Партия оставила место своего председателя вакантным, а судьба поста генсека оказалась неясной

Тбилиси, 21 Января 2017, 12:06 — REGNUM  Во Дворце спорта в Тбилиси 20 января прошел очередной съезд «Единого национального движения». Как заявил на съезде один из лидеров партии Петр Цискаришвили, регистрацию перед открытием съезда прошли 6 870 делегатов, прибывших в столицу со всех уголков страны.

Он подчеркнул, что члены ЕНД приехали в Тбилиси несмотря на шантаж и запугивание и остались верными партии благодаря своей преданности идеям и идеалам партии.

«500 тысяч избирателей на выборах отметили номер 5 (избирательный номер ЕНД) и сделали это не потому, что они сторонники Михаила Саакашвили, и не потому, что у них в карманах — пластиковые карты членов Национального движения, а потому что они преданы идеям и идеалам партии, которые принесли Грузии успех», — заявил ведущий съезда Цискаришвили.

Он обозначил два основных направления работы партии — донесение идеалов партии до тех людей, которые находятся за пределами партии, а также привлечение в партию новых людей с новыми идеями. Все это, по мнению ведущего, будет способствовать обновлению партии и преодолению возникшего в последние годы состояния неподвижности.

Съезд внес ряд изменений в устав партии, упразднил все секретариаты и постоянные должности. По новому правилу, финансирование партии отныне будет строиться на финансировании конкретных проектов.

Участники съезда по предложению ведущего поддержали предложение оставить Вано Мерабишвили в должности генсека, а до его освобождения из тюрьмы возложить его полномочия на лидера партии Нику Мелия.

Съезд также принял решение оставить должность председателя партии до тех пор, пока в Грузию не вернется экс-президент Михаил Саакашвили.

С короткими речами на съезде выступили старые и новые лидеры партии — Григол Вашадзе, Саломэ Самадашвили, Леван Бежашвили, Ника Мелия, Роман Гоциридзе, супруга Саакашвили Сандра Руловс и многие другие. Все они говорили о необходимости усиления борьбы для прекращения в стране «неформального правления и засилья режима Иванишвили».

Вскоре после того, как съезд принял решение оставить Мерабишвили на должности генсека, сам Мерабишвили на своей странице в сети Facebook написал: «Хочу сообщить, что своего согласия на избрание меня генеральным секретарем партии на состоявшемся сегодня съезде «Единого национального движения» я не давал».

На это заявление откликнулись действующие лидеры партии, которые заявили журналистам, что проведут с Мерабишвили отдельные консультации по этому вопросу. Они также пояснили, что вопрос выборов или перевыборов генерального секретаря в повестке дня съезда вообще не стоял.

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