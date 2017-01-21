В Мехико протестующие построили стену из коробок против политики геноцида

Мехико, , 06:53 — REGNUM Антиамериканские акции протеста прошли в столице Мексики в день инаугурации президента США Дональда Трампа, 20 января. Символическую стену из картонных коробок сложили протестующие у здания посольства США, сообщает мексиканский портал новостей INFO7 Noticias.

В акции протеста у американского посольства приняло участие несколько десятков мексиканцев, недовольных планами президента США построить стену на границе с Мексикой и ограничить трансграничное перемещение граждан.

Свой ответ Трампу протестующие построили из картонных коробок, украсив «стену» направленными против президента США лозунгами и снабдив ее фигурой самого Трампа из папье-маше.

«Это стена эксплуатируемых, — прокомментировал сооружение один из протестующих. — Мы будем строить стену против его политики геноцида».

Также сообщается, что несколько сотен недовольных озвученными Трампом планами по миграционной политике США блокировали одну из главных столичных улиц.