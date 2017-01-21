Новый глава Пентагона скептически отозвался о налаживании отношений с РФ

Вашингтон, , 06:31 — REGNUM Назначенный на должность министра обороны США Джеймс Мэттис неуверен в возможности налаживания положительных американо-российских отношений. В своей работе новый глава Пентагона пообещал сотрудничать с госдепартаментом США и укреплять союзы за пределами страны, сообщает в субботу, 21 января, The Washington Post.

Заявления, опубликованные Мэттисом после вступления в должность, идут в разрез с некоторыми заявлениями, сделанными президентом США Дональдом Трампом до его инаугурации, прошедшей 20 января.

В отличие от Трампа, раскритиковавшего работу разведывательного сообщества США, Мэттис назвал «стражами и хранителями» народа США не только военных страны, но и сотрудников американских спецслужб. В своей работе министр обороны США пообещал тесно сотрудничать с госдепартаментом США по вопросам укрепления союзов за рубежом. НАТО, по словам Мэттиса, имеет жизненно важное значение для Соединенных Штатов.

Напомним, ранее Дональд Трамп назвал НАТО устаревшей структурой, созданной много лет назад и не отвечающей современным вызовам. В частности, по мнению президента, альянс недостаточное внимание уделяет борьбе с международным терроризмом.

Комментируя российско-американские отношения, министр обороны США высказался сдержанно и выразил сомнения в возможности их нормализации.

«Я никогда не находил лучшего гида на пути движения вперед, чем история, — заявил Мэттис. — У нас есть длинный список попыток наладить положительные отношения с Россией и относительно короткий список успехов в этой области».

Напомним, 66-летний генерал морской пехоты Джеймс Мэттис был утвержден на должность министра обороны США голосованием в сенате (за его назначение проголосовали 98 сенаторов при одном голосе против), указ о его назначении уже подписан президентом США Дональдом Трампом.

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