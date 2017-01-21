«Вечный» президент Гамбии подтвердил отказ от власти

Банжул, , 05:44 — REGNUM Президент Гамбии Яхья Джамме, который заявлял, что «отдаст власть только Аллаху», подтвердил, что готов уйти с поста президента и покинуть страну, передает Associated Press 21 января.

Джамме выступил с обращением к нации и своим политическим противникам, в котором официально снял с себя полномочия главы государства. Уходящий президент отметил, что «не обязательно проливать кровь».

Президент Яхья Джамме, который руководил Гамбией 22 года, первоначально признал поражение на выборах в декабре, однако позднее внезапно передумал и заявил, что «отдаст власть только Аллаху».

Решение Джамме вызвало резкую реакцию стран-соседей. 19 января в Гамбию были введены войска Сенегала, Ганы и Нигерии. После первых ракетно-бомбовых ударов Джамме пошел на переговоры. После переговоров представители делегации ЭКОВАС заявили, что президент согласился на отставку и отъезд из страны.

Тем не менее до последнего момента было неясно, подтвердит ли Джамме решение, которое было достигнуто не переговорах. Новый президент Гамбии Адама Барроу «из соображений безопасности» все еще находится в Сенегале.

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