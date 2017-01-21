В Турции состоится референдум по конституционной реформе

Дата будет объявлена после того, как решение будет подписано Эрдоганом

Анкара, , 05:12 — REGNUM Вопрос конституционной реформы в Турции будет вынесен на референдум — для однозначного решения вопроса на голосовании в парламенте было недостаточно голосов, сообщает Bloomberg 21 января.

Парламент Турции в третьем чтении проголосовал 339 голосами против 142 за изменения в конституцию, которые должны сделать президента Реджепа Тайипа Эрдогана единоличным главой исполнительной власти в стране и упразднить пост премьер-министра.

Однако поправки к конституции должны быть утверждены не менее чем 367 из 550 членов парламента, чтобы быть принятыми. Предложения, которые получают от 330 до 367, должны быть вынесены на всенародное голосование.

Референдум, скорее всего, состоится в начале апреля. Дата будет объявлена после того, как решение парламента будет подписано Эрдоганом и опубликовано в официальном бюллетене.

Как сообщало ИА REGNUM, кроме усиления президентской власти в стране, семь статей к новой конституции Турции включают: увеличение числа депутатов с 550 до 600, снижение возрастного ценза для народных избранников с 25 до 18 лет, проведение парламентских и президентских выборов одновременно раз в пять лет.

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