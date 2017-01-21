Первым своим указом Дональд Трамп «облегчил бремя Obamacare»

Президент США также подписал приказы о назначении главы Пентагона и советника по нацбезопасности, ранее утвержденных сенатом

Вашингтон, , 04:46 — REGNUM Президент США Дональд Трамп прибыл в Овальный кабинет Белого дома и в присутствии журналистов подписал первые документы. Первым указом президента стал документ, облегчающий исполнение требований, введенных законом о медицинском страховании Obamacare, сообщают 20 января американские СМИ.

Первые подписания в качестве президента США Трамп сделал в присутствии журналистов. Как пояснил пресс-секретарь белого дома Шон Спайсер, подписанный президентом документ станет первым шагом на пути к отмене реформы здравоохранения, проведенной бывшим президентом США Бараком Обамой.

Кроме того, Трамп подписал указы о назначении министра обороны США Джеймса Мэттиса и советника президента по вопросам национальной безопасности Джона Келли. Обе кандидатуры ранее были утверждены большинством голосов в сенате.

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