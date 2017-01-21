СБ ООН: Переговоры в Астане — «важный шаг» для мирного процесса в Сирии

Предстоящие переговоры «станут важной ступенькой для возвращения к переговорам в Женеве под руководством ООН»

Нью-Йорк, США, , 04:31 — REGNUM Совет безопасности ООН поддержал проведение переговоров в Астане по сирийскому урегулированию, передает Associated Press 21 января.

Представитель Швеции Олоф Скоог, исполняющий обязанности главы Совбеза ООН, сообщил, что сегодня на специальном заседании страны — участницы СБ ООН «приветствовали и поддержали усилия России и Турции по прекращению насилия, установлению режима прекращения огня и придания импульса политическому процессу под руководством ООН».

Скоог также выразил надежду, что предстоящие переговоры «станут важной ступенькой для возвращения к переговорам в Женеве под руководством ООН».

В заявлении совета по итогам заседания содержится пожелание участникам переговоров «разрешить гуманитарным учреждениям быстрый, безопасный и беспрепятственный доступ по всей Сирии», а также осуждение «продолжающихся варварских террористические актов» экстремистской группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Как передавало ИА REGNUM, начало переговоров по Сирии в столице Казахстана назначено на 23 января. Организаторами переговоров являются Россия, Турция и Иран, также должны принять участие представители правительства Сирийской Арабской Республики и сирийской оппозиции. Кроме того, по сообщению МИД России, к участию в переговорах также приглашены представители США.

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