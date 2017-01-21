Лидеры правых партий начинают «Освобождение Европы»

У «правых популистов» есть сильный сторонник за океаном

Берлин, , 04:14 — REGNUM Лидеры правых партий сегодня начинают конференцию по «освобождению Европы», посвященную возможностям выхода из Европейского Союза, передает Reuters 21 января.

Со своим видением будущего Евросоюза в немецком городе Кобленц выступят лидер французского «Национального фронта» Марин Ле Пен, глава «Альтернативы для Германии» Фрауке Петри, глава голландской «Партии Свободы» Герт Вилдерс и председатель итальянской «Лиги Севера» Маттео Сальвини.

Лидеры встречаются под лозунгом «Свобода для Европы» — в качестве основной темы обсуждений заявляется возможность выхода национальных государств из Евросоюза или же объединения европейских стран в новый союз, основанный на иных принципах.

Правые партии в последние годы становятся все популярнее в Европе — граждан Евросоюза раздражает провальная миграционная политика социалистических и либеральных правительств, а также продолжающийся экономический кризис.

Примечательно, что теперь у «правых популистов» есть сильный сторонник за океаном — сегодня президентом Соединенных Штатов официально стал республиканец и консерватор Дональд Трамп.

Читайте также: Трамп: Сегодня мы передаем власть от Вашингтона народу