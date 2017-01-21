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Американцы встревожены удалением страницы о правах ЛГБТ с сайта Белого дома

Политика
Связано ли исчезновение с техническими трудностями или права ЛГБТ не интересуют новую администрацию Белого дома?

Вашингтон, 21 Января 2017, 03:35 — REGNUM  После вступления в должность избранного президента США Дональда Трампа существенные изменения произошли на сайте Белого дома WhiteHouse.gov. И если исчезновение страниц, касающихся изменения климата и здравоохранения, соответствует предвыборным заявлениям Трампа, то удаление информации о правах ЛГБТ-сообщества всерьез встревожило неравнодушную к вопросу часть американского общества, сообщает в пятницу, 20 января, телеканал CBS News.

Изменения на сайте правительства США произошли спустя несколько часов после того, как Дональд Трамп принял присягу и официально стал 45-м президентом США. При введении в адресную строку браузера адреса whitehouse.gov/lgbt пользователи теперь видят лишь сообщение «Sorry, the page you're looking for can't be found».

В социальных сетях «пропажу» обнаружили довольно быстро. «Я пошел к http://whitehouse.gov, чтобы убедиться, что информация об LGBT была удалена, и это правда, — делится открытием один из пользователей сети Twitter. — Кто сказал, что путешествие во времени невозможно?». «У меня плохое предчувствие», — заявляет в связи с инцидентом еще один пользователь сети.

Вступивший в должность вице-президент США Майк Пенс известен своим традиционным взглядом на семью. Еще в 2006 году он заявлял о том, что «за ухудшением института брака и семьи всегда следует социальный коллапс». Пенс выступал против однополых браков, голосовал против закона о недопустимости дискриминации представителей ЛГБТ-сообщества при приеме на работу.

Сам же вступивший в должность президент США не высказывался против нетрадиционно ориентированных в своих сексуальных пристрастиях сограждан во время предвыборной гонки.

Между тем, по данным источника, при смене администраций все данные не удаляются, а переносятся. Так, все страницы портала WhiteHouse.gov находятся теперь по адресу ObamaWhiteHouse.gov. Таким образом, страница, так взволновавшая некоторых граждан США, еще может быть восстановлена на обновленном сайте Белого дома. Пока же остается только гадать, является ли ее отсутствие временным или постоянным.

Читайте развитие сюжета: С сайта Белого дома удален раздел об изменении климата

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Деятельность президента США Дональда Трампа
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