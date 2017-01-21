Кризис в Гамбии: Президент Джамме не стал покидать страну

Банжул, , 03:33 — REGNUM Президент Гамбии Яхья Джамме не намерен покидать страну, передает Associated Press 21 января.

Как стало известно журналистам, президент Гамбии не намерен уезжать из страны в ближайшее время, несмотря на достигнутые договоренности с представителями западноафриканского блока ЭКОВАС.

Избранный президент Адама Барроу, которого поддерживают ООН, США и ЭКОВАС, пока не вернулся в Гамбию из Сенегала. Таким образом, процесс мирной передачи власти в Гамбии снова может сорваться.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Яхья Джамме, который руководил Гамбией 22 года, первоначально признал поражение на выборах в декабре, однако позднее внезапно передумал и заявил, что «отдаст власть только Аллаху». Решение Джамме вызвало резкую реакцию стран-соседей.

19 января в Гамбию были введены войска Сенегала, Ганы и Нигерии. После первых ракетно-бомбовых ударов Джамме согласился на переговоры — делегации ЭКОВАС удалось заставить «вечного» президента согласиться на отставку и отъезд из страны.

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