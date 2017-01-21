Сенат США утвердил кандидатуру советника Трампа по нацбезопасности

Джон Келли, генерал армии США, выступает за «безопасность границ» и поддерживает строительство стены между США и Мексикой

Вашингтон, , 03:18 — REGNUM Сенат Конгресса США утвердил кандидатуру нового советника по национальной безопсаности президента, предложенную Дональдом Трампом, передает CBS 21 января.

Советником Трампа по нацбезопасности стал генерал Джон Келли, кандидатура которого была предложена новым американским лидером. Келли был утвержден голосами 88 сенаторов против 11.

Известно, что Келли, генерал армии США, выступает за «безопасность границ» и поддерживает идею нового президента о строительстве стены между США и Мексикой.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сегодня Сенат утвердил кандидатуру нового главы Пентагона, также предложенную новым президентом Соединенных Штатов. Новым министром обороны стал генерал корпуса морской пехоты США Джеймс Мэттис.

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