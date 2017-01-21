Жертвой теракта в Афганистане стал начальник полиции

Кабул, , 02:31 — REGNUM В результате теракта на стадионе в афганской провинции Балх погибли два человека, один из них — начальник местной полиции, передает Associated Press 21 января.

Согласно правительственному сообщению, теракт был осуществлен смертником, который въехал на стадион на автомобиле, начиненном взрывчаткой. Нападение совершено во время проведения соревнований по «Бузкаши», традиционному афганскому виду спорта.

На данный момент ни одна радикальная группировка из действующих в районе не взяла на себя ответственность за нападение. Официальные лица подозревают в совершении теракта движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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