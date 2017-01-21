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Дональд Трамп поблагодарил чету Клинтон за присутствие на его инаугурации

Политика
«Я испытываю большое уважение к этим двум людям»

Вашингтон, 21 Января 2017, 02:29 — REGNUM  Президент США Дональд Трамп поблагодарил своего бывшего соперника по президентской гонке, кандидата от Демократической партии США Хиллари Клинтон за участие в церемонии его инаугурации. О подробностях встречи бывших соперников сообщает в пятницу, 20 января, американский телеканал ABC News.

Церемонию вступления в должность Дональда Трампа Клинтон посетила вместе со своим супругом, бывшим президентом США Биллом Клинтоном. По данным источника, участие в церемонии инаугурации бывших глав государства и первых леди США является обычной практикой. Как объяснила сама Клинтон, она пришла на церемонию, чтобы почтить американскую демократию и ее непреходящие ценности. «Я никогда не перестану верить в нашу страну и ее будущее», — написала Клинтон на своей странице в Twitter.

Слова приветствия бывшему сопернику Клинтон высказала на торжественном обеде в честь инаугурации Трампа в Капитолии.

Вступивший в должность главы Белого дома США Трамп, в свою очередь, поблагодарил чету Клинтон за присутствие на церемонии. «Для меня это очень-очень большая честь», — отметил президент США. По словам Трампа, он полон уважения к бывшему президенту США и его супруге, бывшему госсекретарю. «Спасибо вам за то, что вы здесь», — заявил Трамп, и зал поддержал президента овациями.

Читайте ранее в этом сюжете: Мировые лидеры поздравили Трампа с вступлением в должность

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Деятельность президента США Дональда Трампа
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