Министром обороны США назначен Джеймс Мэттис

Вашингтон, , 02:04 — REGNUM Американский сенат утвердил кандидатуру генерала корпуса морской пехоты США Джеймса Мэттиса на должность министра обороны страны. За него в пятницу, 20 января, проголосовало большинство сенаторов, сообщает Reuters.

Сообщается, что сменивший на посту своего предшественника Эштона Картера 66-летний Мэттис станет 26-м главой Пентагона и первым членом администрации, вступившего в должность 45-го президента США Дональда Трампа.

Ранее кандидатуру Мэттиса одобрил комитет сената США по делам вооруженных сил: за него проголосовали 26 членов комитета. Во время голосования в сенате за Мэттиса высказалоись подавляющее большинство сенаторов, голоса против отсутствовали.

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