Мировые лидеры поздравили Трампа с вступлением в должность

Вашингтон, , 02:02 — REGNUM Мировые лидеры поздравили 45-го президента Соединенных Штатов Дональда Трампа с официальным вступлением в должность, сообщает The New York Times 21 января.

Некоторые главы государств и правительств направили официальные поздравления, другие обратились к Трампу в сети микроблогов Twitter.

На данный момент известно, что нового американского президента уже официально поздравили премьер-министр Японии Синдзо Абэ, премьер-министр России Дмитрий Медведев, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, президент Мексики Энрике Пенья Ньето, премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

Папа римский Франциск также поздравил Трампа с инаугурацией и призвал президента США придерживаться «богатых духовных и этических ценностей» американского народа.

Отмечается, что инаугурационную речь Трампа и поздравления «проигнорировала» канцлер Германии Ангела Меркель, которая была занята посещением художественного музея. А вице-канцлер Зигмар Габриэль «высказал обеспокоенность» по поводу «националистического тона» нового американского президента.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 января республиканец Дональд Трамп официально вступил в должность президента США. Инаугурация 45-го президента Соединенных Штатов прошла в Вашингтоне.

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