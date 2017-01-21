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За беспорядки во время инаугурации Трампа задержаны более сотни активистов

Политика
Наиболее ожесточенные столкновения отмечены в районе сквера Франклина

Вашингтон, 21 Января 2017, 01:48 — REGNUM  В Нью-Йорке и Вашингтоне задержаны более сотни участников акций протеста — активисты вступали в столкновения с полицией, жгли мусор и забирались на фонарные столбы, сообщает The Washington Post 21 января.

Наиболее ожесточенные столкновения отмечены в районе сквера Франклина — полиции пришлось применять светошумовые гранаты и слезоточивый газ, в подавлении беспорядков участвовало несколько сотен полицейских со щитами и дубинками.

Однако отмечается, что в основной своей массе протестующие вели себя мирно.

«Люди, которые бросают камни и кирпичи, подрывают дело», — считает Дэниэл Хултквист, участник протеста в Род-Айленде.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 января республиканец Дональд Трамп, одержавший победу на общенациональных выборах в ноябре прошлого года, официально вступил в должность президента. Инаугурация 45-го президента США состоялась в Вашингтоне.

Читайте ранее в этом сюжете: Корреспондент телеканала RT задержан полицией в Вашингтоне

Читайте развитие сюжета: Мировые лидеры поздравили Трампа с вступлением в должность

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