Суббота, 21 Января 2017 года
14:17:38 МСК

Мэр Вашингтона: Выражение протеста не должно превращаться в насилие

Политика
Градоначальница также поблагодарила правоохранителей за проделанную ими работу

Вашингтон, 21 Января 2017, 01:29 — REGNUM  Власти Вашингтона с уважением относятся к правам американских граждан, гарантированным им первой поправкой к конституции США, однако право на протест не должно выливаться в акты насилия и вандализма. Об этом на своей странице в сети Twitter заявила в пятницу, 20 января, мэр Вашингтона Мюриэл Баузер.

Комментируя беспорядки, учиненные противниками президента США Дональда Трампа, инаугурация которого прошла 20 января в Вашингтоне, Баузер заявила, что уважает право на протест граждан, но нельзя допускать случаи насилия и разрушения.

«Я уважаю права протестующих, — написала мэр Вашингтона, — но не оправдываю преступления и акты вандализма. Это не то, чего мы надеемся достичь сегодня». По словам Баузер, ушерб, причиненный протестующими, является неприемлемым, и подобные действия не могут приветствоваться администрацией города.

Кроме того, глава столицы США поблагодарила за службу всех правоохранителей Вашингтона, а также прибывших в столицу в связи с церемонией инаугурации президента США Дональда Трампа за их вклад в охрану общественного порядка.

Как сообщалось ранее, почти сотня человек была задержана полицейскими на акциях протеста, прошедших во время церемонии вступления в должность Дональда Трампа. Протестующие били окна в зданиях и автомобилях, в результате беспорядков двое полицейских получили ранения.

Как стало известно, выражающие протест в связи с инаугурацией Трампа разбили автомобиль известного американского журналиста и телеведущего Ларри Кинга. Об инциденте Кинг сообщил на страницах своего Twitter-аккаунта. По словам журналиста, протестующие разбили окна взятого им напрокат автомобиля, а также многих других машин. Сам Кинг в момент погромов находился в студии и не пострадал.

Читайте ранее в этом сюжете: В Вашингтоне арестовали более 90 противников Трампа — СМИ

Читайте развитие сюжета: В Вашингтоне задержано более 200 противников Трампа

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Деятельность президента США Дональда Трампа
Главное сегодня
NB!
21.01.17
Туристический автобус сгорел в Италии: погибли 16 человек
ВеронаИталия Дорожно-транспортные происшествия Происшествия
NB!
21.01.17
Борислав Агаджанов«Распутинщина» — смертельный удар по престижу царской России
Ярковский районТюменская областьРоссия REGNUM: ничто не забыто Политика
NB!
21.01.17
Евгений ОсиповВласти Латвии кормят свой народ пропагандой, народ едет за едой в Россию
РигаЛатвия Информационная война против России Экономика
NB!
21.01.17
Станислав ТарасовТрамп наносит первый удар по Ирану
МоскваРоссия Ядерная программа Ирана Политика
NB!
21.01.17
Алёна Зеленина Порты: Польша встала поперёк Шелкового пути
Санкт-ПетербургРоссия Морские порты России и транзит Экономика
NB!
21.01.17
Наталия ЛесковаДышите, не дышите...
МоскваРоссия Проблемы экологии Наука
NB!
21.01.17
Валерий УйбоСистема управления погодой должна быть международной
МоскваРоссия Управление погодой Наука
NB!
21.01.17
Новый глава Пентагона скептически отозвался о налаживании отношений с РФ
ВашингтонСША Российско-американские отношения Политика
NB!
21.01.17
В Турции состоится референдум по конституционной реформе
АнкараТурция Политическая жизнь Турции Политика
NB!
21.01.17
С сайта Белого дома удален раздел об изменении климата
ВашингтонСША Деятельность президента США Дональда Трампа Экономика
NB!
21.01.17
«Ничто не вечно» — президент Гамбии согласился уйти
БанжулГамбия Ситуация в Африке Политика
NB!
21.01.17
Дубль Левандовски принес «Баварии» трудовую победу над «Фрайбургом»
БерлинГермания Футбол Спорт
NB!
21.01.17
Дмитрий Буянов«В современной Европе нет юности и юношей». Парадокс русского западничества
Санкт-ПетербургРоссия REGNUM: ничто не забыто Политика
NB!
21.01.17
Елена ХаненковаСША — Саудовская Аравия. Молчание ягнят
ВашингтонСША Антитеррор Политика
NB!
20.01.17
Олег АйрапетовЕгипет, Сирия, Кавказ: апофеоз Кавказской войны
Санкт-ПетербургРоссия История: наука и понимание современности Политика
NB!
20.01.17
Как преследуют защитников усадьбы Кусково в Москве
МоскваРоссия Защита культурного наследия Общество
NB!
20.01.17
Белый дом: США выйдут из Транстихоокеанского партнерства
ВашингтонСША Экономическая конкуренция в Азиатско-Тихоокеанском регионе Экономика
NB!
20.01.17
В школах Финляндии шведский язык могут заменить на русский
ХельсинкиФинляндия Русский язык в ближнем зарубежье и национальных субъектах РФ Общество
NB!
20.01.17
Радио REGNUM: второй выпуск за 20 января
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
20.01.17
Станислав СтремидловскийБорясь с «Северным потоком-2», Варшава стреляет себе в ногу
ВаршаваПольша Главное о Польше Экономика
NB!
20.01.17
Госдума снова отказала «детям войны» в статусе и льготах: почему
МоскваРоссия Государственная дума РФ VII созыва Общество
NB!
20.01.17
Россия и Сирия подписали соглашение о размещении ВМФ в Тартусе
МоскваРоссия Война в Сирии Политика
ещё главное