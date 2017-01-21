Мэр Вашингтона: Выражение протеста не должно превращаться в насилие

Вашингтон, , 01:29 — REGNUM Власти Вашингтона с уважением относятся к правам американских граждан, гарантированным им первой поправкой к конституции США, однако право на протест не должно выливаться в акты насилия и вандализма. Об этом на своей странице в сети Twitter заявила в пятницу, 20 января, мэр Вашингтона Мюриэл Баузер.

Комментируя беспорядки, учиненные противниками президента США Дональда Трампа, инаугурация которого прошла 20 января в Вашингтоне, Баузер заявила, что уважает право на протест граждан, но нельзя допускать случаи насилия и разрушения.

«Я уважаю права протестующих, — написала мэр Вашингтона, — но не оправдываю преступления и акты вандализма. Это не то, чего мы надеемся достичь сегодня». По словам Баузер, ушерб, причиненный протестующими, является неприемлемым, и подобные действия не могут приветствоваться администрацией города.

Кроме того, глава столицы США поблагодарила за службу всех правоохранителей Вашингтона, а также прибывших в столицу в связи с церемонией инаугурации президента США Дональда Трампа за их вклад в охрану общественного порядка.

Как сообщалось ранее, почти сотня человек была задержана полицейскими на акциях протеста, прошедших во время церемонии вступления в должность Дональда Трампа. Протестующие били окна в зданиях и автомобилях, в результате беспорядков двое полицейских получили ранения.

Как стало известно, выражающие протест в связи с инаугурацией Трампа разбили автомобиль известного американского журналиста и телеведущего Ларри Кинга. Об инциденте Кинг сообщил на страницах своего Twitter-аккаунта. По словам журналиста, протестующие разбили окна взятого им напрокат автомобиля, а также многих других машин. Сам Кинг в момент погромов находился в студии и не пострадал.

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