«Ничто не вечно» — президент Гамбии согласился уйти

Банжул, , 01:11 — REGNUM Президент Гамбии Яхья Джамме, который обещал «править вечно» и «передать власть только Аллаху», согласился покинуть свой пост и пределы африканской страны, передает Reuters 21 января.

Намерение президента передать власть своему сопернику Адаме Барроу, который одержал победу на президентских выборах в декабре, было подтверждено делегацией переговорщиков во главе с президентом Мавритании Мохамедом ульд Абдель Азизом и президентом Гвинеи Альфа Конде.

Избранный президент Гамбии, который был приведен к присяге в посольстве в Сенегале и до сегодняшнего дня находился в соседней с Гамбией африканской стране, уже поздравил своих сторонников с победой.

«Страх был изгнан из Гамбии навсегда… У нас теперь есть свобода и мы можем вернуться домой», — заявил, выступая на митинге в Сенегале, избранный президент Барроу.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Яхья Джамме, который руководил Гамбией 22 года, первоначально признал поражение на выборах в декабре, однако позднее внезапно передумал и заявил, что «отдаст власть только Аллаху». Решение Джамме вызвало резкую реакцию стран-соседей, западноафриканский блок ЭКОВАС объявил ультиматум.

Срок ультиматума истек 19 января, после чего в Гамбию были введены войска Сенегала, Ганы и Нигерии. После первых ракетно-бомбовых ударов Яхья Джамме согласился на переговоры — в Банжул была направлена делегация ЭКОВАС во главе с президентами Мавритании и Гвинеи, которой удалось заставить «вечного» президента уйти в отставку.

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