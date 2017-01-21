Суббота, 21 Января 2017 года
14:18:11 МСК

В результате авиаударов ВВС США в Сирии уничтожено более сотни боевиков

Политика
Операция проходила в последний день президентства Барака Обамы

Дамаск, 21 Января 2017, 00:43 — REGNUM  Более сотни боевиков террористической группировки «Аль-Каида» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ) было уничтожено в результате воздушной операции американских ВВС. Об успешной бомбардировке тренировочного лагеря террористов сообщает в пятницу, 20 января, Reuters со ссылкой на источник в министерстве обороны США.

Говоривший на условиях анонимности представитель Пентагона заявил о том, что авиаудары в основном выполняли бомбардировщики B-52. Операция, в результате которой в общей сложности на лагерь «Аль-Каиды» (запрещена в РФ) было сброшено 14 боеприпасов, прошла в четверг, 19 января.

Источник подчеркивает, что тренировочный лагерь террористов располагался к западу от Алеппо в сирийской провинции Идлиб. Во время авиаударов не было зафиксировано жертв среди гражданского населения.

Отмечается, что это была последняя атака военно-воздушных сил США при президенте Бараке Обаме.

Напомним, США и возглавляемая ими международная коалиция проводят боевые операции на территории Сирии без санкции на то сирийских властей. По официальным данным американских властей, в результате авиаударов американских ВВС на территории Сирии погибло по меньшей мере 188 мирных граждан. Между тем, по данным общественных организаций, занимающихся контролем военных операций США (группы Air Wars), с начала военной кампании в результате авиаударов международной коалиции под руководством США в Ираке и Сирии погибло по меньшей мере 2100 мирных граждан.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Война в Сирии
Главное сегодня
NB!
21.01.17
Туристический автобус сгорел в Италии: погибли 16 человек
ВеронаИталия Дорожно-транспортные происшествия Происшествия
NB!
21.01.17
Борислав Агаджанов«Распутинщина» — смертельный удар по престижу царской России
Ярковский районТюменская областьРоссия REGNUM: ничто не забыто Политика
NB!
21.01.17
Евгений ОсиповВласти Латвии кормят свой народ пропагандой, народ едет за едой в Россию
РигаЛатвия Информационная война против России Экономика
NB!
21.01.17
Станислав ТарасовТрамп наносит первый удар по Ирану
МоскваРоссия Ядерная программа Ирана Политика
NB!
21.01.17
Алёна Зеленина Порты: Польша встала поперёк Шелкового пути
Санкт-ПетербургРоссия Морские порты России и транзит Экономика
NB!
21.01.17
Наталия ЛесковаДышите, не дышите...
МоскваРоссия Проблемы экологии Наука
NB!
21.01.17
Валерий УйбоСистема управления погодой должна быть международной
МоскваРоссия Управление погодой Наука
NB!
21.01.17
Новый глава Пентагона скептически отозвался о налаживании отношений с РФ
ВашингтонСША Российско-американские отношения Политика
NB!
21.01.17
В Турции состоится референдум по конституционной реформе
АнкараТурция Политическая жизнь Турции Политика
NB!
21.01.17
С сайта Белого дома удален раздел об изменении климата
ВашингтонСША Деятельность президента США Дональда Трампа Экономика
NB!
21.01.17
«Ничто не вечно» — президент Гамбии согласился уйти
БанжулГамбия Ситуация в Африке Политика
NB!
21.01.17
Дубль Левандовски принес «Баварии» трудовую победу над «Фрайбургом»
БерлинГермания Футбол Спорт
NB!
21.01.17
Дмитрий Буянов«В современной Европе нет юности и юношей». Парадокс русского западничества
Санкт-ПетербургРоссия REGNUM: ничто не забыто Политика
NB!
21.01.17
Елена ХаненковаСША — Саудовская Аравия. Молчание ягнят
ВашингтонСША Антитеррор Политика
NB!
20.01.17
Олег АйрапетовЕгипет, Сирия, Кавказ: апофеоз Кавказской войны
Санкт-ПетербургРоссия История: наука и понимание современности Политика
NB!
20.01.17
Как преследуют защитников усадьбы Кусково в Москве
МоскваРоссия Защита культурного наследия Общество
NB!
20.01.17
Белый дом: США выйдут из Транстихоокеанского партнерства
ВашингтонСША Экономическая конкуренция в Азиатско-Тихоокеанском регионе Экономика
NB!
20.01.17
В школах Финляндии шведский язык могут заменить на русский
ХельсинкиФинляндия Русский язык в ближнем зарубежье и национальных субъектах РФ Общество
NB!
20.01.17
Радио REGNUM: второй выпуск за 20 января
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
20.01.17
Станислав СтремидловскийБорясь с «Северным потоком-2», Варшава стреляет себе в ногу
ВаршаваПольша Главное о Польше Экономика
NB!
20.01.17
Госдума снова отказала «детям войны» в статусе и льготах: почему
МоскваРоссия Государственная дума РФ VII созыва Общество
NB!
20.01.17
Россия и Сирия подписали соглашение о размещении ВМФ в Тартусе
МоскваРоссия Война в Сирии Политика
ещё главное