В результате авиаударов ВВС США в Сирии уничтожено более сотни боевиков

Дамаск, , 00:43 — REGNUM Более сотни боевиков террористической группировки «Аль-Каида» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ) было уничтожено в результате воздушной операции американских ВВС. Об успешной бомбардировке тренировочного лагеря террористов сообщает в пятницу, 20 января, Reuters со ссылкой на источник в министерстве обороны США.

Говоривший на условиях анонимности представитель Пентагона заявил о том, что авиаудары в основном выполняли бомбардировщики B-52. Операция, в результате которой в общей сложности на лагерь «Аль-Каиды» (запрещена в РФ) было сброшено 14 боеприпасов, прошла в четверг, 19 января.

Источник подчеркивает, что тренировочный лагерь террористов располагался к западу от Алеппо в сирийской провинции Идлиб. Во время авиаударов не было зафиксировано жертв среди гражданского населения.

Отмечается, что это была последняя атака военно-воздушных сил США при президенте Бараке Обаме.

Напомним, США и возглавляемая ими международная коалиция проводят боевые операции на территории Сирии без санкции на то сирийских властей. По официальным данным американских властей, в результате авиаударов американских ВВС на территории Сирии погибло по меньшей мере 188 мирных граждан. Между тем, по данным общественных организаций, занимающихся контролем военных операций США (группы Air Wars), с начала военной кампании в результате авиаударов международной коалиции под руководством США в Ираке и Сирии погибло по меньшей мере 2100 мирных граждан.