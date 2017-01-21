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В Москве 21-22 января пройдет XVI Съезд партии «Единая Россия»

Политика
В его работе примут участие более трех тысяч человек: делегатов, представителей федеральных министерств и ведомств, общественных организаций, депутатов фракции «Единая Россия» в Госдуме, главных редакторов и журналистов федеральных и региональных СМИ
Флаг партии «Единая Россия» Флаг партии «Единая Россия»

Москва, 21 Января 2017, 00:17 — REGNUM  

21−22 января в Москве пройдет XVI Съезд партии «Единая Россия». Из 728 делегатов съезда 450 — представители региональных отделений «Единой России», 278 — представители центральных органов партии.

В рамках работы Съезда будет проведена ротация состава руководящих органов партии.

Кроме того, на площадке Съезда участники и делегаты смогут ознакомиться с выставкой партийных проектов, где будут представлены текущие результаты их реализации.

В рамках работы Съезда 22 января планируется выступление Председателя партии Дмитрия Медведева, и ключевые тезисы этого выступления лягут в основу решения Съезда.

В первый день пройдут дискуссии на семи площадках, в рамках которых будут подведены первые итоги работы партии по реализации предвыборной программы, и определены приоритеты работы «Единой России» в 2017 году. В частности, на площадках будут обсуждаться вопросы качества работы власти, народного контроля, поддержки предпринимательства и эффективного использования бюджетных средств, развития науки, образования, культуры, вопросы защиты окружающей среды, доступности жилья, перспектив развития аграрной отрасли.

В работе площадок примут участие министр образования и науки Ольга Васильева, министр промышленности и торговли Денис Мантуров, министр культуры Владимир Мединский, министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Михаил Мень, министр здравоохранения Вероника Скворцова, министр транспорта Максим Соколов, министр труда и социальной защиты Максим Топилин, министр природных ресурсов и экологии Сергей Донской, министр сельского хозяйства Александр Ткачев.

Модерировать дискуссионную площадку «Качество государства» будут председатель Центральной контрольной комиссии партии, заместитель председателя Госдумы Ирина Яровая и первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев. Площадку «Экономика роста и благосостояния» — член Высшего совета «Единой России», первый заместитель председателя Госдумы Александр Жуков и член Президиума Генсовета «Единой России», председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров. Площадку «Социальная политика» — заместитель Секретаря Генерального совета партии Ольга Баталина и член Генерального совета партии, первый заместитель председателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаил Тарасенко. Модераторами площадки «Умная сила и культурное лидерство» станут член Высшего совета партии, председатель комитета Госдумы по образованию и науке Вячеслав Никонов и заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Ольга Казакова. Ведение дискуссии на площадке «Здоровое будущее» возглавят члены комитета Госдумы по охране здоровья Николай Герасименко и Юрий Кобзев. Площадку «Быть хозяином в собственном доме» будут модерировать руководитель партийного проекта «Единой России» «Школа грамотного потребителя», первый заместитель комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Александр Сидякин и заместитель председателя комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Павел Качкаев. Работу площадки «Аграрная сверхдержава» возглавит первый заместитель председателя Госдумы по аграрным вопросам Владимир Плотников.

Планируется, что в рамках работы Съезда будет принят ряд ключевых кадровых решений. В регионах уже завершилась отчетно-выборная кампания, по итогам которой на четверть обновился руководящий состав в первичных, местных и региональных отделениях партии. Таким образом, «Единая Россия» продолжает курс на обновление кадров.

Кроме того, планируется проанализировать опыт проведения единого дня предварительного голосования, и перспективы его дальнейшего использования в избирательных кампаниях для обеспечения конкурентности, открытости и легитимности выборов.

Читайте ранее в этом сюжете: Более трех тысяч человек станут участниками и гостями съезда «ЕР»

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