Елена Ханенкова, , 00:02 — REGNUM

2017 год обещает быть интересным еще и из-за принятого в сентябре 2016 года Конгрессом акта о праве граждан США подавать иски на Саудовскую Аравию. Конгрессу удалось преодолеть вето президента Обамы, которое тот дважды наложил на этот закон (первое и последнее преодоление вето во время его администрации). Акт ставит с ног на голову все международное право, втаптывает в землю правовой суверенитет независимых государств и по факту оставляет миру лишь закон джунглей.

Примечательно, что на фоне повсеместной истерии о вмешательстве в ход выборов 2016 года России ни одно! авторитетное американское издание не пишет о проблеме Саудовской Аравии и предстоящих исках.

Саудовская Аравия пытается лоббировать (подкупить) или найти подход к правительству США и добиться изменений в законе «против спонсоров терроризма» под именем JASTA (Justice Against Sponsors of Terrorism Act).Напомним, спорный закон, принятый 28 сентября 2016 года, позволяет жертвам 9/11 террористических актов подать в суд на любую страну, которая якобы имеет отношение к терактам на территории США. Министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр подтвердил недавно журналистам после возвращения из длительного путешествия в США, что он пытался «убедить [американских законодателей] в необходимости принять поправки к закону».

Атаки 9/11, во время которых погибли почти 3000 человек, были осуществлены девятнадцатью угонщиками из Аль-Каиды, 15 из которых были гражданами Саудовской Аравии. Тем не менее Эр-Рияд последовательно отрицает любые связи с заговорщиками.

JASTA, иначе известный как «Резолюция 3815», откроет ящик Пандоры в области международного права, поскольку перечеркнет закон о суверенном иммунитете 1976 года, который запрещает подавать иски против суверенных государств (их политических подразделений или ведомств) в американские суды — как в федеральный, так и в суды штата.

После голосования в Сенате, одобрения Палаты представителей, Конгресс принял законопроект JASTA в сентябре 2016, несмотря на вето президента Барака Обамы. Наряду с Обамой, несколько других высокопоставленных политиков, чиновников и политических комментаторов и, конечно, представители многих стран уже высказали свои опасения по поводу потенциальной опасности закона.

Они убеждены, что он подрывает иммунитет суверенного государства от гражданской ответственности (один из основополагающих принципов международного права) и в конечном итоге приведет к обратному эффекту — возможности для граждан иностранных государств подавать в своих странах иски против самих США за военные преступления на территории своих стран. Ведь ошибки или (не) преднамеренные атаки дронов, либо другие (не) преднамеренные и (не) предвиденные последствия военных действий, предпринимаемые Соединенными Штатами, которые привели к жертвам среди гражданского населения, станут более чем оправданным основанием для потенциальных исков.

«Соединенные Штаты, подрывая этот принцип, открывают двери другим странам, и они предпримут аналогичные шаги; международный порядок, такой как мы его знаем, перестанет существовать и будет регулироваться законом джунглей… Теперь возникает вопрос, как исправить этот закон?», — заявил главный дипломат Саудовской Аравии аль Джубейр.

«Мы считаем, что закон, который ущемляет суверенный иммунитет, представляет собой серьезную угрозу для международной системы», — сказал Джубейр на совместной пресс-конференции во время визита госсекретаря США Джона Керри, который был посвящен войне в Йемене, передавало Agence France-Presse.

В октябре, после встречи с министром иностранных дел Саудовской Аравии, Керри сказал, что разговор о том, чтобы «исправить» JASTA, шел. По сообщениям СМИ, после его утверждения Саудовская Аравия угрожала изъять $116,8 млрд из экономики США за счет продажи казначейских ценных бумаг и других активов. Тем не менее Джубейр уже к концу декабря 2016 года такую возможность отрицал. «[Королевство] имеет огромные инвестиции в Соединенных Штатах, и мы рассматриваем эти инвестиции как вложения на регулярной основе. Есть вопросы, связанные с риском, но наша цель состоит в том, чтобы увеличить эти инвестиции. Мы не будем уменьшать их», — цитирует Джубейра агентство Reuters.

Тем не менее жертвы террористических атак 9/11 планируют выдвинуть обвинения и инициировать судебные процессы против Саудовской Аравии в этом году на основе нового закона. Один из исков утверждает, что Саудовская Аравия осуществляла финансовую поддержку террористов, которые направили два угнанных самолета на башни-близнецы 11 сентября 2001 года. В другом судебном процессе фигурирует вдова военнослужащего ВМС, Стефани Росс Де Симон. Конечно, оба судебных процесса получили импульс благодаря лоббистам нового закона «против терроризма».

Тимоти Литценбург, адвокат госпожи Де Симон, описал судебные процессы против Саудовской Аравии как принципиально отличающиеся от предыдущих случаев участия стран в государственной поддержке терроризма на территории США — с такими странами, как Иран и Судан. «В отличие от Ирана и Судана, у нас давние дипломатические отношения с Саудовской Аравией, и этот судебный процесс будет протекать немного по-другому», — сказал он.

Основной вопрос — как жертвы и суды США станут собирать деньги, если иностранные государства или предприятия откажутся платить потенциальные штрафы, которые могут быть миллиардными. Литценбург отметил, что меры могут представлять собой и задержание активов Саудовской Аравии в США для начала переговоров о выплате компенсации жертвам. «Дело в том, что крупные национальные корпорации и правительства воспринимают вас, только когда пахнет жареным; все остальное — это просто разговоры, и именно поэтому необходимо бить их, там где больно — лучше всего по бумажнику», — говорит адвокат в духе какого-нибудь героя О’Генри.

«Именно США больше всего потеряют от принятия закона «против спонсоров терроризма». США будут открыты для судебного преследования со стороны почти каждой страны на планете», — заявил Адель Аль-Джубейр на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) на ежегодной встрече в Давосе. «Американские чиновники знают это. Потому что Америка оставила самый большой след в мире, они действуют во всем мире, они ведут войны по всему миру», — сказал он.

Министр, отвечая на вопрос, поставленный Arab News, также сказал, что он надеется, что Конгресс вспомнит о здравом смысле. «Когда вы подрываете суверенный иммунитет, вы превращаете международный порядок в закон джунглей. Например, если позволите другой стране использовать свое воздушное пространство в войне — это может подвергнуть вас судебному процессу. Использование беспилотных летательных аппаратов может также подвергнуть вас судебному процессу», — сказал он. — «Наша надежда состоит в том, что здравый смысл победит и Конгресс поступит правильно».

Министр выступил на 47-ом ВЭФ в Давосе — ежегодном совещании «глобальных воротил». Встреча подходит к концу в пятницу 20 января — в день присяги Дональда Трампа. Аль-Джубейр также выразил надежду, что США войдут в «период взаимодействия с миром» при новой администрации.

Он объявил, что хотел бы видеть «больше взаимодействия с Америкой в мире, больше взаимодействия в регионах, восстановление отношений с союзниками США, уничтожение ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сдерживание Ирана. «И я думаю, что изменения произойдут», — заключил он.

Министр также использовал платформу в Давосе, чтобы выразить свою обеспокоенность в связи с деятельностью Ирана в регионе Ближнего Востока, заявив, что Тегеран должен нести ответственность за «поддержку терроризма». «Иран сам по себе является самым важным сторонником терроризма в регионе», — сказал Аль-Джубейр. «Интересно, что практически каждая страна в мире подвергалась нападению со стороны Аль-Каиды и ИГ, за исключением Ирана. Почему?.. Есть ряд стран, включая Саудовскую Аравию, испытывающих обеспокоенность по поводу ядерной сделки между Ираном и западными державами», — добавил министр.

«Кто верит в то, что иранский режим не пытается обрести ядерное оружие? Я не думаю, что такие люди существуют», — сказал он. «Тот факт, что за столько лет так много сошло ему [Ирану] с рук, вызывает серьезную обеспокоенность».

Ранее, во вторник, 17 января, глава Китая Си Цзиньпин выступил с речью на форуме в Давосе, в которой он жестко предупредил об опасности протекционизма и выступил за глобализацию. Что было истолковано многими как послание новому президенту США. Си сказал в Давосе: «Никто не выйдет победителем в торговой войне». Аль-Джубейр ожидаемо поддержал Поднебесную и заявил, что подъем Китая на мировой арене не следует рассматривать как угрозу. «Подъем Китая должен быть источником стабильности, а не конфликта», — сказал он.