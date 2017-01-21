Бывший президент Гамбии согласился уйти в отставку и покинуть страну

Армия Сенегала провела ракетно-бомбовые удары, которые причинили «значительный ущерб» воздушным, наземным и морским целям вооруженных сил Гамбии

Банжул, , 23:38 — REGNUM Бывший лидер Гамбии Яхья Джамме согласился уйти в отставку и эмигрировать из страны, заявил советник нового президента Гамбии Май Ахмад Фатти, сообщает 20 января Reuters.

Сообщение об отставке Джамме было опубликовано в Twitter аккаунте нового президента страны Адаме Барроу. Фатти также подтвердил информацию об отставке бывшего президента Гамбии.

Напомним, утром 20 января в Банжул, столицу Гамбии, прибыли президент Гвинеи Альфа Конде и президент Мавритании Мохаммед ульд Абдель Азиз. Они предприняли последнюю попытку убедить Джамме передать власть законно избранному президенту Адаме Барроу.

Инаугурация Барроу прошла 19 января в посольстве Гамбии в Сенегале, после чего он призвал лидеров экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) оказать содействие в реализации демократического волеизъявления народа Гамбии.

Интервенцию войск ЭКОВАС в Гамбию поддержал Совбез ООН и одобрил Государственный департамент США. Границу Гамбии перешли войска Сенегала, Нигерии и Ганы. Армия Сенегала провела ракетно-бомбовые удары, которые причинили «значительный ущерб» воздушным, наземным и морским целям вооруженных сил Гамбии.

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