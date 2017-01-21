Белый дом: США покинут Транстихоокеанское партнёрство
Вашингтон, 20 Января 2017, 23:05 — REGNUM США покинут организацию Транстихоокеанского партнёрства (TPP), сообщается в программе новой администрации США, опубликованной на сайте Белого дома.
Стратегия новой администрации начнется с выхода из Транстихоокеанского партнёрства, а новый президент США Дональд Трамп намерен пересмотреть условия членства в Североамериканской зоне свободной торговли (NAFTA), — указывается в документе.
Там отмечено, что если партнёры США откажутся от новых условий участия Вашингтона, дающих «американским рабочим честную сделку, тогда президент уведомит о намерении США выйти из NAFTA».
Как ранее сообщало ИА REGNUM, администрация президента США Дональда Трампа планирует отменить климатическую программу Climate Action Plan и другие экологические инициативы бывшего президента США Барака Обамы, ограничивающие рост производственных мощностей в США.
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