Белый дом: Уничтожение ИГ — приоритетная цель новой администрации США
Вашингтон, 20 Января 2017, 22:37 — REGNUM Уничтожение террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) станет приоритетной задачей новой администрации США, сообщается на официальном сайте Белого дома.
В документе указано, что для победы над ИГ и другими радикальными исламистскими структурами США намерены осуществлять агрессивные совместные военные операции и создавать новые военные коалиции.
Кроме того, администрация Трампа планирует совместно с международными партнерами пресекать финансирование террористических группировок.
Напомним, в своей инаугурационной речи Дональд Трамп пообещал уничтожить радикальный исламистский терроризм.
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