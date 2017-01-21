Белый дом: Уничтожение ИГ — приоритетная цель новой администрации США

«Чтобы победить эти группировки, мы будем проводить агрессивные совместные военные операции»

Вашингтон, , 22:37 — REGNUM Уничтожение террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) станет приоритетной задачей новой администрации США, сообщается на официальном сайте Белого дома.

В документе указано, что для победы над ИГ и другими радикальными исламистскими структурами США намерены осуществлять агрессивные совместные военные операции и создавать новые военные коалиции.

Кроме того, администрация Трампа планирует совместно с международными партнерами пресекать финансирование террористических группировок.

Напомним, в своей инаугурационной речи Дональд Трамп пообещал уничтожить радикальный исламистский терроризм.

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