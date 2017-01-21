Глава Ленобласти может вернуть заместителям «титул» вице-губернаторов

Санкт-Петербург, Ленинградская область, , 22:45 — REGNUM Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко может пересмотреть названия должностей в структуре областного правительства, а также ввести в его состав двух вице-губернаторов, не включенных в этот коллегиальный орган власти. Об этом сегодня, 20 января, корреспонденту ИА REGNUM сообщил информированный источник.

Напомним, всего 1,5 года назад глава 47-го региона, рассчитывая на повышение эффективности работы регионального правительства, изменил его структуру. Сам губернатор стал главой правительства Ленобласти, а вице-губернаторы из хозяйственного блока — заместителями главы правительства Ленобласти. Теперь же Александр Дрозденко подумывает вернуть прежние названия должностей (или присоединить их к нынешним), а также ввести в состав правительства двух вице-губернаторов, оставшихся ранее за «бортом» (вице-губернатора — начальника аппарата губернатора Михаила Кучерявого и вице-губернатора по внутренней политике Сергея Перминова).

«Губернатор размышляет о возвращении заместителям председателя правительства приставки «вице-губернатор». Предполагается, что это позволит упростить восприятие структуры областной исполнительной власти у населения и даст возможность ввести действующих вице-губернаторов в состав областного правительства, тем самым повысив эффективность работы чиновников», — сообщил источник агентства.

Отметим, что если эта идея будет реализована, депутатам Заксобрания Ленобласти придется снова вносить изменения в Устав региона. Готовность поддержать эту инициативу уже выразил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM народный избранник Олег Петров.

«Я 20 лет отработал в Заксобрании, видел разные структуры правительства. Наверное, все-таки эффективнее, когда всех называют одинаково — это же единая команда. А сегодня получается, что кто-то член правительства, а кто-то нет. Сергей Николаевич Перминов отвечает за внутреннюю политику, но как можно отвечать за внутреннюю политику, которая касается всех вопросов, если ты не член правительства? Обеими руками поддержу это инициативу, готов голосовать за изменение Устава. Будет понятная схема, станет понятна ответственность и то, что мы единая команда и делаем одно дело», — пояснил свою позицию Петров.

По мнению петербургского политолога Дмитрия Солонникова, возможные перемены в большей степени связаны с возникшей у жителей Ленобласти путаницей относительно руководящих регионом чиновников. На эффективности работы областного правительства, по его словам, это вряд ли скажется.

«За долгие годы все привыкли, что есть губернаторы, а следующий уровень — вице-губернаторы. И когда люди с теми же функциями стали называться заместителями председателя правительства, в целом ряде случаев могли возникать недопонимания», — пояснил политолог.

Напомним, что в конце 2016 года в Ленобласти уже произошли кадровые перестановки. Михаил Кучерявый занял пост вице-губернатора — начальника аппарата губернатора Ленобласти вместо Михаила Лебединского. Кроме того, буквально на днях глава региона официально поменял местами Александра Тимкова и Сергея Кузьмина, которые теперь возглавляют, соответственно, комитет по государственному жилищному надзору и комитет по ЖКХ.

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