Первые президентские указы подписаны Дональдом Трампом

Назначены чиновники президентской администрации и учрежден Национальный день патриотизма

Вашингтон, , 22:18 — REGNUM Президент США Дональд Трамп подписал свои первые указы на посту президента, сообщает агентство Reuters со ссылкой на его пресс-секретаря Шона Спайсера.

В частности, Трамп направил на утверждение сената список кандидатур на должности в своей администрации, учредил Национальный день патриотизма и подписал закон, позволяющий генералу Джеймсу Маттису занять пост министра обороны США.

Подписав каждый документ, 45-й президент США Дональд Трамп дарил ручку кому-либо из окружавших его людей, включая своих внуков.

44-й президент США Барак Обама покинул Капитолий в Вашингтоне после окончания церемонии вступления в должность Дональда Трампа.

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