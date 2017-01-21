Трамп: Сегодня мы передаем власть от Вашингтона народу

«Вашингтон процветал, но его богатства не принадлежали народу»

Вашингтон, , 21:55 — REGNUM Официальное вступление в должность президента США Дональд Трамп назвал церемонией особого значения и передачей власти от Вашингтона народу.

В своей церемониальной речи Дональд Трамп отметил, что его инаугурация означает не просто передачу власти от одной администрации или партии к другой, но станет передачей власти народу США.

Трамп заявил, что ранее маленькая кучка людей пользовалась благами власти, недоступными народу, они чувствовали себя прекрасно, в то время как сокращалось количество рабочих мест и граждане Америки оставались беззащитными.

По словам Трампа, победы и триумфы его предшественников не были победами простых людей, которые в то же самое время боролись за выживание.

Напомним, кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп победил на выборах президента США в ноябре 2016 года.

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