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ГД стремится к «обнулению» законотворческого портфеля

Политика
Андрей Исаев: Госдума VII созыва успешно разобралась с первичными «законодательными завалами»
Государственная дума
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Государственная дума

Москва, 20 Января 2017, 21:46 — REGNUM  Госдума VII созыва уже успешно разобралась с первичными «законодательными завалами», доставшимися ей в наследство от предшественников. При этом депутаты проявляют дифференцированный подход к любым инициативам, независимо от их авторства, и подробно обсуждают социально значимые документы, даже рекомендованные профильными комитетами к отклонению, цитирует ТАСС первого заместителя руководителя фракции «Единая Россия» Андрея Исаева.

«Например, из законопроектов, которые рассматривались по сокращенной процедуре, то есть (предусмотренной) для очевидно устаревших законопроектов, на подробном рассмотрении которых не настаивает никто, у нас было рассмотрено всего 8 законопроектов», — сказал парламентарий.

Андрей Исаев напомнил, что в декабре депутаты заканчивали пленарку, имея в повестке по 150 нерассмотренных документов.

«Таким образом, первичные «завалы», которые были обработаны комитетами этого созыва, мы можем считать успешно преодоленными», — уточнил политик.

«При этом я хочу сказать, что у нас очень дифференцированный подход ко всем законопроектам, и если законы носят очевидно серьезный, значимый социальный характер, даже если мы не считаем возможным принять их в этой редакции, мы все равно их подробно обсуждаем», — подчеркнул Андрей Исаев.

Он указал, что на этой неделе палата дважды очень подробно обсуждала законопроекты, касающиеся капитального ремонта, сегодня так же подробно были рассмотрены три законопроекта по детям войны.

Первый заместитель главы думских единороссов также отметил, что парламентское большинство «дифференцированно подходит к законопроектам оппозиции».

«Некоторые говорят, что оппозиционные законы, что называется, раз внесены оппозиционными фракциями, априори отвергаются», — привел он расхожую точку зрения. «Сегодня, например, нами был рассмотрен законопроект, который внесла КПРФ, их поддержали коллеги из «Справедливой России».

Документ касается ограничений на участие в приватизации имущества офшорных компаний, — сообщил депутат, — Нами он был поддержан, поскольку мы считаем, что он разумен и при определенной доработке должен быть принят и сыграет позитивную роль в развитии экономики и в защите наших национальных интересов».

В конце завершившейся в декабре осенней сессии спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил парламентариям договориться, чтобы после новогодних каникул три заседания в январе (по средам) работать на час дольше — до 19:00, а обеденный перерыв сделать на час короче. Это должно было позволить полностью разгрузить всю повестку и, в частности, разобраться с годами не рассматривавшимися инициативами.

Тогда же Вячеслав Володин предложил «обнулять» законотворческий портфель Госдумы с окончанием каждого созыва, ссылаясь на опыт парламентской деятельности в других странах.

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Государственная дума РФ VII созыва
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