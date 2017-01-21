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Безымянное послание главы Чувашии в цитатах с аплодисментами

Политика
Седьмое послание Михаила Игнатьева
1 / 19 Групповое фото в холле
Иллюстрация: ИА REGNUM
Групповое фото в холле

Чебоксары, 20 Января 2017, 21:42 — REGNUM  Глава Чувашии Михаил Игнатьев сегодня, 20 января, обратился с посланием к Государственному совету республики. Впервые оно было без названия, а в пригласительных билетах и вовсе заявлено как «торжественное собрание». Местом встречи региональной элиты по-прежнему стал театр оперы и балета. Многие участники начали подтягиваться за час до мероприятия и охотно фотографировались группами, обнимались и целовались, радостно жали руки друг другу и окликали знакомых с разных концов зала — явно ощущался дефицит подобных коммуникаций. В этом году зал был переполнен, и тем, кто не успел сесть в кресло, предлагали стулья. Но как только всё закончилось — гостей и след простыл, в просторном холле оставались только журналисты и выловленные ими эксперты: словно и не было торжества, и обсудить было нечего, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

На очередном послании много аплодировали. И если первая половина собрания сопровождалась скупыми хлопками, то затем зрители рукоплескали чуть ли не каждые пять минут, урывая для этого даже моменты, когда Михаил Игнатьев делал паузу для отдыха и глотка воды. Это позволило согнать сонное настроение, охватившее отдельных гостей.

Отличительной чертой послания стало и то, что поручения сыпались одно за другим. При этом в качестве задач на год ставилось: выполнить «все взятые на себя обязательства», «довести до стадии реализации достигнутые предварительные договорённости». Ни много ни мало, ни жарко ни холодно.

Давая оценку прошедшему в Чувашии Году человека труда, докладчик сообщил, что «мы провели множество мероприятий» и создали 2700 высокопроизводительных рабочих мест. Говоря об объявленном Годе Матери и Отца, Михаил Игнатьев акцентировал внимание на снижении разводов и росте многодетных семей. «Кроме того, сокращается количество абортов. Как отметила уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова: «Главней всего — погода в доме… Важно, что женщины выбирают жизнь», — процитировал детского омбудсмена и слова из известной песни Михаил Игнатьев. Он сообщил, что в рамках Года экологии в РФ запланирована рекультивация Пихутилинской свалки, строительство II этапа третьей очереди биологических очистных сооружений в Новочебоксарске, мусороперегрузочных станций в Канаше и Шумерлинском районе.

Когда аплодировали

Первым аплодисменты инициировало медицинское сообщество. Михаил Игнатьев уверен, что сделан «революционный прорыв в обеспечении доступности высокотехнологичной помощи»: если «в 2006 году её получали не более 1 тыс. пациентов», то к 2017 году возросли в семь раз. «80% объёма высокотехнологичной медицинской помощи оказывается на территории республики. Это настоящая победа нашей медицины — спасибо нашим замечательным медицинским работниками за эти добрые дела», — сказал Михаил Игнатьев.

Робкий хлопок послышался в зале, когда глава республики говорил о борьбе с онкологическими заболеваниями. В прошлом году в Чебоксарах был введен в эксплуатацию хирургический корпус Республиканского клинического онкологического диспансера, следующим этапом станет создание межрегионального Центра ядерной медицины. «Задача Минздрава Чувашии — довести все запланированное до логического завершения и создать замкнутый цикл от диагностики до высокотехнологичного лечения и реабилитации пациентов с онкологическими заболеваниями. Люди не должны испытывать психологический страх перед этим диагнозом. Пациенты должны быть уверены, что медицина сильна, а онкология излечима», — заявил Михаил Игнатьев.

Затем зал рукоплескал по просьбе самого докладчика, который призвал поздравить школы, попавшие в различные рейтинги.

Также его прервали шквалом аплодисментов в середине выступления, когда глава региона говорил о малом и среднем бизнесе, напомнив чиновникам, что «наша задача — создать комфортные условия для их деятельности и дальнейшей нашей совместной деятельности».

Ещё более продолжительные овации разразились после заявления о необходимости увеличения заработной платы «не ниже среднереспубликанского» в аграрном секторе: в республике, где 60% населения проживает на селе, средняя зарплата в отрасли составляет только 75% от средней по экономике.

Эмоционально отреагировал зал и на планы по развитию дорожной сети и строительстве дорог, куда была направлена в прошлом году беспрецедентная сумма — более 3,6 млрд рублей, хотя Дорожный фонд не был освоен полностью. «Сегодня деньги есть, но их своевременно не могут освоить», — сухо констатировал Михаил Игнатьев и с пылом заверил, что в части дорожной деятельности «все обещания, которые мы давали жителям, мы сполна будем выполнять», — часть зала горячо зааплодировала. Остальная часть зала присоединилась к заявлению о том, что для региона «дело чести вернуть себе прежние позиции» по качеству дорожного строительства, чем славилась Чувашия в советское время.

Говоря об экологии, Михаил Игнатьев под аплодисменты отметил, что «мы не сетуем на тяжёлое наследство, а планомерно, шаг за шагом, решаем существующие проблемы ради будущего наших детей».

Тема «будущего наших детей» была поддержана участниками послания и в спортивном блоке: «Жители Чувашии готовы и любят заниматься спортом. И это стремление нужно поддерживать дальше и воспитывать его в подрастающем поколении». С этой целью будет развиваться и спортивная инфраструктура: «В 2017 году будет введен в эксплуатацию региональный центр олимпийской подготовки по биатлону, продолжится реконструкция двух крупнейших спортивных объектов — стадионов «Олимпийский» и «Спартак», где будут тренироваться футбольные команды — участники чемпионата мира по футболу 2018 года».

Дважды аплодисменты звучали в адрес чувашской спортсменки Татьяны Акимовой, которая «вошла десятку сильнейших биатлонисток мира». «Да здравствуют спортсмены Чувашии и любители спорта!», — перешёл в формат лозунгов Михаил Игнатьев — зал рукоплескал.

Овациями были встречены и планы об открытии в 2017 году Дома дружбы народов, дальнейшей модернизации сельских клубных учреждений и строительстве соборного храма в честь Сергия Радонежского — «символа веры и нашего православного единства».

«В 2019 году нашей прекрасной столице, городу Чебоксары, исполняется 550 лет», — под занавес выступления сказал Игнатьев. Последовавшие продолжительные аплодисменты практически затмили реплику о том, что Чувашия отметит в 2018 году 100-летие со дня образования — зал оставил последнюю фразу без внимания. «Да здравствует Чувашия — регион комфортного проживания!» — лозунгом закрыл последнюю страницу своего послания Михаил Игнатьев, принимая овации.

За что Михаил Игнатьев критиковал оппозицию

Оппозиции досталось за критику власти в части урезания социальных льгот. «Социальная поддержка оказывается гражданам на основе принципов адресности и нуждаемости. Хочу обратить внимание некоторых политических деятелей на то, что нельзя использовать для удовлетворения собственных амбиций наиболее острые нужды граждан. Пора забыть про популизм и переходить к реальным делам, а не предаваться звонкой и бессмысленной болтовне. Верховный суд Российской Федерации признал обоснованным принятый депутатами Государственного совета Чувашской Республики закон об адресном предоставлении ежемесячной денежной выплаты неработающим ветеранам труда. Сегодня 89% ветеранов ежемесячно получают 1100 рублей. 11% работающих пенсионеров будут восстановлены в базе данных при прекращении трудовой деятельности», — заявил Михаил Игнатьев, который пару лет назад сам называл популистскими решения, принимаемые без учёта финансовой обеспеченности.

При этом глава Чувашии не стал говорить о том, что в декабре 2016 года правительство республики вынуждено было отыграть назад в резонансном деле о лишении льгот работающих ветеранов труда. После судебных проигрышей чувашские власти вернули пенсионерам часть отобранных льгот. Это касается 50-процентной компенсации расходов на проводную телефонную связь, права на получение медицинской помощи в больницах, к которым ветераны были прикреплены до выхода на пенсию, а также внеочередное оказание медпомощи в рамках программы госгарантий бесплатного оказания помощи в медицинских организациях. «Суд постановил, что нельзя разделять ветеранов по критерию, работает он или нет. Право на льготы он имеет в любом случае», — сообщали ранее в прокуратуре Чувашии.

Читайте также: Верховный суд РФ заставил чувашские власти вернуть пенсионерам часть льгот

«Гимн величию»: комментарии

Спикер Госсовета Чувашии Валерий Филимонов, закрывая заседание, отметил, что послание «содержательное», в нём «обозначены ключевые приоритеты и векторы дальнейшего созидательного развития Чувашской Республики».

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Чувашии Владимир Иванов, комментируя послание, выделил три ключевых момента. По его мнению, республика «перехватила хороший опыт передовых промышленно развитых регионов», создав Фонд по развитию промышленности и инвестиционной деятельности, что позволит привлечь новых инвесторов. Отметим, что в рамках работы данного фонда «почти 1,5 млрд рублей правительство республики готово в 2017 году направить на прорывные проекты в реальном секторе экономики».

«Глава также взял на себя смелость сказать, что в этом году не останется необработанным ни один клочок земли сельскохозяйственного назначения», — сказал Владимир Иванов, отметив, что сегодня в оборот берутся «даже склоны и овраги»: «И предприниматели говорят, что в ряде муниципалитетов не хватает земель для сельскохозяйственной деятельности». Ещё один важный момент, отмеченный в послании, — «зеленый свет всем инвесторам, которые к нам приходят», то есть индивидуальный подход к каждому из них, к его проблемам и трудностям при реализации проектов.

Лидер фракции «Справедливой России» в Госсовете Чувашии Игорь Моляков констатировал: как и ранее, звучали поручения, «связанные с бравурными заявлениями» при отсутствии итогов выполнения прошлых поручений.

«Чувашия переживает тяжёлый момент. И в это время духу не хватило сделать выступление проблемным. Это был гимн величию сотворённых дел. Я думаю, что сейчас наметилась очень опасная тенденция, когда основная масса населения не доверяет ни главе Чувашии, ни парламенту, ни правительству, ни партии — население крайне раздражено. Мне кажется, в этой ситуации нужно было выйти к людям и по-доброму, по-человечески рассказать о существующих проблемах. Ни об одной серьёзной проблеме сказано не было. Методология была выбрана неверно: не надо сейчас бравурных выступлений, не надо торжественных песен — нужен честный, открытый, абсолютно понятный людям диалог», — считает оппозиционер.

Игорь Моляков подчеркнул, что год будет тяжёлым — прежде всего, из-за урезания социальных льгот и проблем в сфере ЖКХ. В частности, опять возрастёт плата за капремонт, увеличатся тарифы за коммунальные услуги, под вопросом реализация программы по переселению из аварийного и ветхого жилья. Кроме того, много вопросов вызывает новый полигон ТБО (твердых бытовых отходов) в Новочебоксарске, строящийся в рамках концессионного соглашения, что повлекло увеличение платы за мусор: «Когда начинаешь разбираться с инвестиционной составляющей в проекте, то получается, что в конечном итоге это ляжет на плечи жителей. Не потянут на сегодняшний день эту гигантскую финансовую нагрузку и управляющие компании, которые вынуждены большую часть средств из строки за содержание жилья выделять на вывоз и захоронение мусора».

Читайте ранее в этом сюжете: Шестое послание, позитивное: главе Чувашии рукоплескали

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