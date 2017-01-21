ВВС США уничтожили более 100 боевиков «Аль-Каиды» в Сирии — СМИ

Дамаск, , 21:07 — REGNUM ВВС США нанесли авиаудар по лагерю «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Сирии, уничтожено более 100 боевиков, сообщает 20 января Reuters со ссылкой на источник в оборонном ведомстве США.

Авиаудар осуществил бомбардировщик B-52, он сбросил 14 боеприпасов. Лагерь боевиков располагался в сирийской провинции Идлиб, к западу от Алеппо.

Напомним, Соединенные Штаты ведут войну с международной террористической группировкой «Аль-Каида» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) с 11 сентября 2001 года — война исламистам была объявлена после теракта, разрушившего «Башни-близнецы» в Нью-Йорке.

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