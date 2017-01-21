Корреспондент телеканала RT задержан полицией в Вашингтоне
Вашингтон, 20 Января 2017, 20:28 — REGNUM Сотрудники американской полиции задержали в Вашингтоне корреспондента телеканала RT, освещавшего протестные акции во время церемонии инаугурации избранного президента США Дональда Трампа, сообщает RT.
Корреспондент показал полицейским удостоверение журналиста, но, несмотря на это, был задержан и доставлен в полицейский участок.
Напомним, противники избрания Дональда Трампа на пост президента США пытаются устроить массовые беспорядки в Вашингтоне, где проводится церемония официального вступления Трампа в должность главы американского государства.
Читайте ранее в этом сюжете: В Вашингтоне полиция разогнала газом противников Трампа
Читайте развитие сюжета: За беспорядки во время инаугурации Трампа задержаны более сотни активистов
- 20 Января 2017 Песков: Путин не будет смотреть инаугурацию Трампа в прямом эфире
-
- 20 Января 2017 Прощание Обамы не прекращает продолжаться
-
- 21 Января 2017 За беспорядки во время инаугурации Трампа задержаны более сотни активистов
-
- 21 Января 2017 Мировые лидеры поздравили Трампа с вступлением в должность