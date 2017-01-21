Корреспондент телеканала RT задержан полицией в Вашингтоне

Вашингтон, , 20:28 — REGNUM Сотрудники американской полиции задержали в Вашингтоне корреспондента телеканала RT, освещавшего протестные акции во время церемонии инаугурации избранного президента США Дональда Трампа, сообщает RT.

Корреспондент показал полицейским удостоверение журналиста, но, несмотря на это, был задержан и доставлен в полицейский участок.

Напомним, противники избрания Дональда Трампа на пост президента США пытаются устроить массовые беспорядки в Вашингтоне, где проводится церемония официального вступления Трампа в должность главы американского государства.

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