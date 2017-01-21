Председателем Народного собрания Гагаузии избран Александр Тарнавский

Комрат, Молдавия, , 20:10 — REGNUM Депутаты Народного собрания (парламента) Гагаузии на учредительном заседании 20 января избрали председателем Александра Тарнавского. Как передает корреспондент ИА REGNUM, за избрание Тарнавского на пост спикера проголосовали 28 из 33 народных избранников.

Голосование было тайным, а Александр Тарнавский был единственным кандидатом, выдвинутым на этот пост. В голосовании приняли участие 31 из 33 избранных и присутствующих на заседании народных избранников.

Депутаты Илья Узун и Сергей Чимпоеш отказались от участия в голосовании, указав на то, что Тарнавский якобы не владеет гагаузским языком, в то время как законодательство Гагаузии устанавливает это в качестве одного из требований для кандидата на пост спикера НСГ. Позже, когда другие депутаты к ним не прислушались, Чимпоеш и Узун покинули заседание.

По итогам тайного голосования за Тарнавского было подано 28 бюллетеней. Трое депутатов опустили в урну пустые бюллетени. Своими приоритетами в качестве председателя НСГ Тарнавский назвал партнерство с Исполнительным комитетом и башканом, а также выстраивание конструктивных отношений с властями Молдавии.

Первым заместителем председателя Народного собрания избрана Наталья Шошева. Еще двумя заместителями Тарнавского станут депутат-социалист Александр Суходольский и демократ Владимир Кысса.

Александр Тарнавский в прошлом созыве НСГ занимал пост вице-председателя и входил во фракцию демократов. Также он известен близостью к главному политическому соратнику Демпартии Молдавии в Гагаузии Николаю Дудогло.