Елена Ковачич, , 00:05 — REGNUM

Всего 32 года было отведено ему на Земле. Но посмертная слава превзошла все мыслимые границы. Он стал всенародным любимцем, практически фольклорным персонажем — героем анекдотов о Василии Ивановиче, Петьке и Анке-пулеметчице.

«Говорил я Ваське: учись, дурак, а то смеяться над тобой будут! Так не послушал ведь!», — по поводу этих анекдотов говорил другой легендарный герой Гражданской войны Семен Будённый. Самого Василия Чапаева к тому моменту уже больше полувека не было в живых. Впрочем, и того, что ему довелось прожить, могло не случиться. Он появился на свет семимесячным.

Шестой ребенок в крестьянской семье родился 9 февраля 1887 года в деревне Будайка Чебоксарского уезда. Никто не ожидал, что выживет. Но повезло. Мальчик окреп, рос на радость родителям. Правда, богатырским здоровьем не отличался — в 1908 году, призванный в армию, был комиссован по болезни.

И все-таки военная стезя была предначертана ему судьбой. Он воевал в Первую мировую, получив за отвагу несколько Георгиевских крестов трёх степеней и Георгиевскую медаль. А после революции примкнул к большевикам. Здесь-то и раскрылся талант Чапая-полководца. Под Саратовом он сформировал 14 отрядов Красной гвардии, которые успешно громили войска генерала Каледина. На их базе весной 1918 года появилась Пугачёвская бригада, отбившая под командованием Чапаева у белочехов город Николаевск. Спустя несколько месяцев полководец-самоучка возглавил 2-ю Николаевскую дивизию, наводившую страх на противника. Его неукротимый нрав и нежелание подчиняться стали страшить и красное командование. Чапаева вызвали на учебу в Академию Генштаба.

«Василий Иванович, а ты армией командовать можешь? — Могу, Петька. — А фронтом? — И фронтом могу. — А в мировом масштабе? — Нет, Петька, языков не знаю»…Этот анекдот из небезызвестной серии про Василия Ивановича и Петьку как нельзя лучше иллюстрирует то, кем был Чапаев. Даже враги признавали в нем уникальный талант военного самородка. При том, что никаких академий он не заканчивал. И в той, куда в ноябре 1918 года его определили учиться, Чапаев пробыл недолго. Сбежал зимой 1919 года на фронт — там видел свое место. К лету он возглавил быстро ставшую знаменитой 25-ю стрелковую дивизию, в составе которой провёл блестящие операции против адмирала Колчака. 9 июня 1919 года чапаевцы заняли Уфу, спустя месяц — город Уральск. Чапаев во время взятия Уфы был ранен в голову очередью из пулемёта.

Единственная военная ошибка Чапаева стоила ему жизни. Случилось это 5 сентября 1919 года. Его дивизия буквально мчалась, наступая, и оторвалась от тылов. Штаб разместился в поселке Лбищенск. Сюда внезапно и нагрянул противник. Силы явно были не равны: 2000 штыков против нескольких сотен чапаевцев. Отдельный отряд должен был захватить комдива. Но Чапаеву удалось выбраться из дома и даже собрать около сотни бойцов, отступавших в беспорядке, и организовать оборону. Бой длился несколько часов. Чапаев был дважды ранен — в руку и в живот. От этих ран и скончался.

Долгое время из-за книги его комиссара Дмитрия Фурманова и поставленного по ней знакового фильма «Чапаев» считалось, что комдив утонул в реке Урал, спасаясь от белых. В 60-е годы дочери Чапаева выжившие бойцы-венгры сообщили, что ее отец умер на плоту, когда раненого переправляли через реку. Похоронили командира на другом берегу. Конечно, никакой могилы найти не удалось. Бойцы боялись, что над телом могут надругаться враги, поэтому замаскировали ее. А позже река изменила русло, и Чапай все же оказался на дне Урала, хотя и не так, как в легенде.

До сих пор историки не могут решить, какой была роль Чапаева в истории. Был ли он, действительно, знаковой фигурой Гражданской войны или его значение, так сказать, «раздуто» и мифологизировано литературой и кино. Ответ, все-таки, по-видимому, есть. И это ответ «из будущего». Если бы Чапаев был ординарной личностью, вряд ли столько известных людей вышло бы из его, как теперь говорят, команды.

Начальником одного из подразделений Чапаевской дивизии был Сидор Ковпак. В Великую Отечественную войну имя этого командира партизанского соединения наводило ужас на фашистов. У Чапаева начинал военную карьеру как командир взвода пехотной роты будущий генерал-майор Иван Панфилов, стойкость дивизии которого помогла отстоять Москву в 1941 году. Бойцом Чапаевской дивизии был и писатель Ярослав Гашек — автор «Похождений бравого солдата Швейка».

Достойны чести отца и сыновья Чапаева. Старший Александр дрался во время Великой Отечественной под Москвой, под Ржевом, под Воронежем. А в 1943 году в звании подполковника участвовал в знаменитом сражении под Прохоровкой. Военную службу завершил в звании генерал-майора, заместителя начальника артиллерии Московского военного округа. Младший сын, Аркадий Чапаев, стал лётчиком-испытателем, работал с самим Валерием Чкаловым. В 25 лет в 1939 году погиб при испытаниях нового истребителя.

Все эти люди — чапаевцы. Это продолжение того, что начал и сумел сделать Василий Иванович за такую короткую, но кинематографически яркую жизнь.

»Где должен быть командир? Впереди на лихом коне», — говорит Чапаев в знаменитом фильме братьев Васильевых. Он и останется навсегда таким в народной памяти — впереди и на лихом коне.

Смотрите галерею к статье