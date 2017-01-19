Экс-президент США Джордж Буш – старший переведен в реанимацию
Ранее сообщалось о его госпитализации из-за проблем с дыханием
Вашингтон, 18 Января 2017, 23:48 — REGNUM Сорок первый президент США Джордж Буш — старший переведен из обычной палаты в реанимацию. Об этом сегодня, 18 января, сообщает Reuters.
Сообщается, что бывшему президенту США были проведены необходимые процедуры. В настоящее время он отдыхает.
Напомним, ранее стало известно, что Джордж Буш — старший попал в больницу в штате Техас из-за проблем с дыханием. Позднее стало известно, что вслед за ним госпитализирована его супруга Барбара.
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