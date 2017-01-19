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Южнокорейский суд не санкционировал арест вице-председателя Samsung

Политика
Вице-председателя Samsung Group подозревают во взяточничестве, растрате и лжесвидетельстве

Сеул, 18 Января 2017, 23:39 — REGNUM  Южнокорейский суд отклонил просьбу о выдаче ордера на арест вице-председателя Samsung Group Ли Чжэ Ёна, подозреваемого в даче взятки президенту Южной Кореи Пак Кын Хе и ее окружению, сообщает 18 января Reuters.

Центральный районный суд Сеула не санкционировал арест Ли Чжэ Ёна.

Напомним, 16 января представители специальной прокуратуры Южной Кореи заявили, что будут добиваться ордера на арест Ли Чжэ Ёна, подозреваемого во взяточничестве, растрате и лжесвидетельстве.

Специальная прокуратура пытается установить возможную связь между $25 млн, которые были переведены компанией Samsung на счета организаций, подконтрольных доверенному лицу Пак Кын Хе, и сделкой о слиянии двух компаний концерна Samsung, заключить которую возможно было только в случае одобрения со стороны государственного Пенсионного фонда.

Глава Пенсионного фонда Мун Хён Пхё был задержан месяцем ранее, ему также предъявлены обвинения в коррупционном преступлении. Следствие устанавливает причастность к сделке самой Пак Кын Хе.

Читайте ранее в этом сюжете: Прокуратура Южной Кореи санкционировала арест вице-председателя Samsung

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