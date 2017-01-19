Трамп придумал лозунг своей президентской кампании 2020 года

Политику тогда будет уже 74 года

Вашингтон, , 23:19 — REGNUM Избранный президент США Дональд Трамп, ещё не успев вступить в должность, уже придумал слоган для своей предвыборной кампании на второй срок. Об этом он заявил в интервью изданию Washington Post.

«Сохраним Америку великой, восклицательный знак», — сказал Трамп. Напомним, слоган нынешней предвыборной кампании Трампа был: «Сделаем Америку снова великой!»

«Я уверен, что мы будем (великими — ред.), это будет поразительно. Это единственная причина, по которой я этим поделился», — пояснил Трамп.

Примечательно, что в ходе интервью Трамп велел одному из своих юристов зарегистрировать придуманный им слоган в Ведомстве по патентам и товарным знакам США. Со слоганом своей первой избирательной кампании он поступил так же, и его оппоненты уже не могли его использовать в своих выступлениях.

Washington Post отмечает, что штаб Трампа тратил огромные средства на выпуск кепок с этим слоганом, даже больше, чем на соцопросы, рекламу на ТВ и политических консультантов. Противники Трампа смеялись над ним и его кепками, но они оказались хорошими рекламными носителями, а также способом сбора средств.

«Думаю, я тот, кто разбирается в маркетинге», — с оттенком гордости сказал Трамп.