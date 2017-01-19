Четверг, 19 Января 2017 года
00:10:54 МСК

Армия Сенегала готовится вторгнуться в Гамбию

Политика
В Гамбии политический кризис
Военные Синегала
US Army Africa
Военные Синегала

Дакар, 18 Января 2017, 22:08 — REGNUM  Армия Сенегала заявила о готовности вторгнуться в соседнюю Гамбию, если президент этой страны Яйя Джамме откажется уступить власть своему преемнику. Об этом сегодня, 18 января, заявил журналистам представитель сенегальских военнослужащих полковник Абду Ндиайе, сообщает Reuters.

Ндиайе заявил, что сенегальские войска готовы вторгнуться в Гамбию и ждут истекающего в полночь (3:00 мск) срока ультиматума. «Если не будет найдено политическое решение ситуации, мы вмешаемся», — сказал полковник.

Напомним, президента Гамбии Джамме проиграл выборы и заявил, что не уйдет в отставку из-за якобы имевших место в ходе голосования нарушений.

Гамбия — государство расположено между 13 и 14° с.ш. в Западной Африке, имеет форму полосы длиной около 400 км, простирающейся по обе стороны реки Гамбия, ширина полосы в основном варьируется от 24 до 28 км, в устье реки — 45 км. На востоке, севере и юге имеет границу с Республикой Сенегал, общая протяжённость границы — 740 км. С запада омывается Атлантическим океаном, береговая линия — 80 км. Таким образом, Гамбия окружена с суши территорией Сенегала.

Читайте развитие сюжета: Политический кризис в Гамбии: президент Мавритании срочно прибыл в Гамбию

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Ситуация в Африке
Главное сегодня
NB!
18.01.17
В Брюсселе ждут Додона, чтоб показать ему «глубину отношений» Молдавии с ЕС
КишинёвМолдавия Политический кризис в Молдавии Политика
NB!
18.01.17
Румыния возмущена «неадекватностью» Додона и «дерзким» подарком Путина
КишинёвМолдавия Молдавско-румынские отношения Политика
NB!
18.01.17
Британские СМИ нашли доказательства подготовки США к войне с Россией
ВашингтонСША Обострение отношений России и НАТО Политика
NB!
18.01.17
Генштаб ВС РФ: сирийская армия начала наступление в районе Пальмиры
МоскваРоссия Война в Сирии Политика
NB!
18.01.17
Радио REGNUM: второй выпуск за 18 января
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
18.01.17
Протесты в Москве: «Диалог — вопрос стабильности самой социальной системы»
МоскваРоссия Автотранспортные проблемы Москвы Политика
NB!
18.01.17
«Без радикальных мер транспортные проблемы Москвы было не решить»
МоскваРоссия Автотранспортные проблемы Москвы Общество
NB!
18.01.17
В Госдуме придумали, как увеличить число мужчин-учителей
МоскваРоссия Государственная дума РФ VII созыва Культура
NB!
18.01.17
«Нападение на Литву – не теоретическая угроза»
ВильнюсЛитва Политическая жизнь Литвы Политика
NB!
18.01.17
Ашот ПогосянИтальянские полицейские забывали о штрафе, восхищаясь Путиным
МоскваРоссия Проект «Люди России» Общество
NB!
18.01.17
Россия готова отменить «закон Димы Яковлева» — Матвиенко
МоскваРоссия Усыновление детей иностранцами Политика
NB!
18.01.17
Что московские власти будут делать без рейтинга Путина?
МоскваРоссия Региональная экспертиза Политика
NB!
18.01.17
65% граждан считают Россию передовой и развитой страной: опрос
МоскваРоссия Социологические опросы Политика
NB!
18.01.17
Марат ШибутовГосударственная машина Казахстана по производству смыслов
АстанаКазахстан Правительство Казахстана Политика
NB!
18.01.17
В России выплачено 22,9 млрд рублей долгов по зарплате
МоскваРоссия Нарушения в сфере выплат заработной платы Экономика
NB!
18.01.17
Песков: Киев сам отказывается от Донбасса
МоскваРоссия Гражданская война на Украине Политика
NB!
18.01.17
Обама выпустил на свободу борца за независимость Пуэрто-Рико
Сан-ХуанПуэрто-Рико Карибские острова Политика
NB!
18.01.17
Радио REGNUM: первый выпуск за 18 января
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
18.01.17
Андрей Арешев2017 год. Будет ли положен предел экспансии Турции на Ближнем Востоке?
МоскваРоссия Ситуация на Ближнем Востоке Политика
NB!
18.01.17
Анна ОсиповаАрмянский предвыборный пазл
ЕреванАрмения Парламентские выборы в Армении-2017 Политика
NB!
18.01.17
Игорь БекшаевСколько раз проходил крещение Господь Христос
МоскваРоссия Вера и современный мир Общество
NB!
18.01.17
Дмитрий Орлов, Михаил Нейжмаков, Артемий СтепановЭволюция команды Сергея Собянина и московская предвыборная повестка
МоскваРоссия Региональная экспертиза Политика
ещё главное