Путин поговорил с Меркель и Олландом о Сирии

Москва, , 21:47 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Франции Франсуа Олландом и канцлером Германии Ангелой Меркель. Об этом сегодня, 18 января, сообщает пресс-служба Кремля.

Сообщается, что российский лидер в ходе телефонного разговора проинформировал лидеров Германии и Франции о шагах по реализации российско-турецко-иранских договоренностей о прекращении огня в Сирийской Арабской Республике.

Также Путин рассказал Олланду и Меркель о подготовке намеченной на 23 января этого года в Астане (Казахстан) встрече с участием представителей официального Дамаска и оппозиции.

Напомним, о предстоящих переговорах между сирийским правительством и представителями оппозиции было объявлено по итогам встречи министров иностранных дел России, Турции и Ирана в Москве 20 декабря минувшего года. Министры тогда выступили в поддержку установления перемирия на всей территории Сирии.

Известно, что делегацию сирийской вооруженной оппозиции на переговорах возглавит руководитель политического крыла исламистской группировки «Джейш аль-Ислам» Мухаммед Аллюш. Делегацию официального Дамаска возглавит постоянный представитель Сирии при ООН Башар Джаафари.