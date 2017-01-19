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В Македонии создали «анисоросовское» гражданское движение

Политика
Представители интеллигенции намерены приложить усилия для скорейшей «десоросизации Республики Македония»
СОРос
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
СОРос

Скопье, 18 Января 2017, 21:31 — REGNUM  Группа журналистов и представителей интеллигенции Македонии объявила о создании гражданского движения «Стоп операция Сорос», члены которого ставят своей целью способствовать скорейшему началу процесса «десоросизации Республики Македония», передаёт агентство БГНЕС.

«В течение последних лет и в особенности за два минувших года народ стал свидетелем грубого разрушения государственных институтов и отнятия суверенитета из рук граждан Республики Македония», — заявил один из основателей движения, журналист Никола Сербов.

По его словам, институт «Открытое общество» (Фонд Сороса) принимал непосредственное участие во внутриполитической жизни республики и «поддерживал одну политическую партию, что противоречит принципам гражданского общества».

«Сорос участвовал во всех насильственных действиях в Македонии, финансировал эти процессы и кадры и монополизировал гражданский сектор», — заявил Сербов, отметив, что цель Фонда Сороса состоит в «уничтожении национальных государств и создании государств, которые будут управляться извне».

По мнению создателей гражданского движения, Фонд Сороса «участвует и в организации неконтролируемой волны мигрантов, которая в ближайшее время будет угрожать безопасности Республики Македония».

Как сообщало ИА REGNUM, в 2015 году в Македонии оппозиция при поддержке США проводила массовые акции протеста, сопровождавшиеся беспорядками и столкновениями с полицией. Попытка осуществить в стране «цветную революцию» последовала после того, как Македония приняла решение о строительтве на своей территории участка газопровода «Турецкий поток».

Финансируемый Фондом Сороса лидер оппозиционного «Социал-демократического союза Македонии» Зоран Заев обвинил руководство страны в коррупции и причастности к уголовным преступлениям. Премьер-министр Никола Груевский отверг все обвинения и со своей стороны обвинил Зорана Заева в попытках прийти к власти в стране недемократическим путём. Позднее стороны приступили к переговорам при активном участии еврокомиссара по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнеса Хана и послов США и Великобритании в Македонии.

Положить конец внутриполитическому кризису должны были внеочередные парламентские выборы, которые состоялись в декабре 2016 года. Победу на них с минимальным преимуществом одержала партия Николы Груевского ВМРО-ДПМНЕ, перед которой теперь стоит задача сформировать коалиционное правительство.

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