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Кандидат в полпреды США при ООН: Доверять играющей мускулами России нельзя

Политика
Ники Хейли повторила почти весь набор антироссийских фраз своей предшественницы, не забыв при этом признать необходимость сотрудничества с Россией
Никки Хейли
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Никки Хейли

Вашингтон, 18 Января 2017, 21:10 — REGNUM  Доверять России нельзя, в Сирии она совершает чудовищные преступления, но для решения ряда международных проблем сотрудничать с Москвой необходимо, заявила кандидат на должность постпреда США при ООН Ники Хейли, сообщает агентство Reuters.

На слушаниях по утверждению своей кандидатуры в сенате США Ники Хейли повторила почти весь набор антироссийских фраз своей предшественницы Саманты Пауэр, не забыв при этом признать необходимость сотрудничества с Россией для решения международных вопросов.

В частности, Хейли считает, что Россия играет мускулами на международной арене и доверять ей нельзя, в Сирии Москва творит чудовищные преступления, но администрации США нужна помощь Кремля при решении ряда международных проблем, включая борьбу с запрещенной в России террористической группировкой «Исламское государство».

Читайте ранее в этом сюжете: Саманта Пауэр: «Россия — угроза мировому порядку»

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