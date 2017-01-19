Кандидат в полпреды США при ООН: Доверять играющей мускулами России нельзя

Ники Хейли повторила почти весь набор антироссийских фраз своей предшественницы, не забыв при этом признать необходимость сотрудничества с Россией

Вашингтон, , 21:10 — REGNUM Доверять России нельзя, в Сирии она совершает чудовищные преступления, но для решения ряда международных проблем сотрудничать с Москвой необходимо, заявила кандидат на должность постпреда США при ООН Ники Хейли, сообщает агентство Reuters.

На слушаниях по утверждению своей кандидатуры в сенате США Ники Хейли повторила почти весь набор антироссийских фраз своей предшественницы Саманты Пауэр, не забыв при этом признать необходимость сотрудничества с Россией для решения международных вопросов.

В частности, Хейли считает, что Россия играет мускулами на международной арене и доверять ей нельзя, в Сирии Москва творит чудовищные преступления, но администрации США нужна помощь Кремля при решении ряда международных проблем, включая борьбу с запрещенной в России террористической группировкой «Исламское государство».

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