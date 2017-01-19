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Ассанж готов приехать в США при получении гарантий — СМИ

Политика
17 января Мелинда Тейлор, адвокат Ассанжа, заявила, что ей не удалось получить подтверждение о правовом статусе своего подзащитного
Джулиан Ассанж
Espen Moe
Джулиан Ассанж

Лондон, 18 Января 2017, 21:02 — REGNUM  Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж может поехать в США при условии, что ему предоставят гарантии, сообщает 18 января Agence France-Presse.

«Ассанж по-прежнему рад приехать в США при условии, что все его права будут защищены», — говорится в сообщении WikiLeaks, опубликованном в Twitter.

Напомним, 17 января Мелинда Тейлор, адвокат Ассанжа, заявила, что ей не удалось получить подтверждение о правовом статусе своего подзащитного.

«Американские адвокаты Ассанжа неоднократно просили министерство юстиции уточнить статус Джулиана Ассанжа. Мы хотели бы, чтобы это было сделано сейчас, чтобы власти США объявили о прекращении расследования и не выдвигали никаких обвинений», — сказала Тейлор.

На прошлой неделе Ассанж заявил, что готов покинуть посольство Эквадора в Лондоне, если США согласятся освободить рядового американской разведки Брэдли Мэннинга.

Как сообщало ИА REGNUM , Мэннинг был арестован в мае 2010 года во время службы в Ираке. Он признал, что передал сайту WikiLeaks около 700 тысяч секретных документов, в которых содержались детали военных операций США в Ираке и Афганистане. В августе 2013 года он был приговорен к 35 годам лишения свободы.

Ассанж с июня 2012 года пребывает в Лондоне на территории посольства Эквадора, предоставившего ему политическое убежище.

Читайте ранее в этом сюжете: СМИ: Барак Обама сократил тюремный срок информатору WikiLeaks Челси Мэннинг

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Публикация секретных документов на сайте WikiLeaks
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