Ассанж готов приехать в США при получении гарантий — СМИ

17 января Мелинда Тейлор, адвокат Ассанжа, заявила, что ей не удалось получить подтверждение о правовом статусе своего подзащитного

Лондон, , 21:02 — REGNUM Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж может поехать в США при условии, что ему предоставят гарантии, сообщает 18 января Agence France-Presse.

«Ассанж по-прежнему рад приехать в США при условии, что все его права будут защищены», — говорится в сообщении WikiLeaks, опубликованном в Twitter.

Напомним, 17 января Мелинда Тейлор, адвокат Ассанжа, заявила, что ей не удалось получить подтверждение о правовом статусе своего подзащитного.

«Американские адвокаты Ассанжа неоднократно просили министерство юстиции уточнить статус Джулиана Ассанжа. Мы хотели бы, чтобы это было сделано сейчас, чтобы власти США объявили о прекращении расследования и не выдвигали никаких обвинений», — сказала Тейлор.

На прошлой неделе Ассанж заявил, что готов покинуть посольство Эквадора в Лондоне, если США согласятся освободить рядового американской разведки Брэдли Мэннинга.

Как сообщало ИА REGNUM , Мэннинг был арестован в мае 2010 года во время службы в Ираке. Он признал, что передал сайту WikiLeaks около 700 тысяч секретных документов, в которых содержались детали военных операций США в Ираке и Афганистане. В августе 2013 года он был приговорен к 35 годам лишения свободы.

Ассанж с июня 2012 года пребывает в Лондоне на территории посольства Эквадора, предоставившего ему политическое убежище.

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