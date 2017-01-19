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В Брюсселе ждут Додона, чтоб показать ему «глубину отношений» Молдавии с ЕС

Политика
Брюссель — следующий маршрут Додона после Москвы
Игорь Додон
Иллюстрация: Kremlin.ru
Игорь Додон

Кишинёв, 18 Января 2017, 20:41 — REGNUM  В Брюсселе считают, что Соглашение об ассоциации Молдавии с ЕС является «прочной правовой базой» отношений Молдавии с ЕС, и что оно «доказало свою эффективность» и дало положительные результаты для обеих сторон. Об этом заявила радиостанции Europa Libera пресс-секретарь главы внешнеполитического ведомства ЕС Фредерики Могерини Майя Косьянчич, комментируя заявление президента Молдавии Игоря Додона о намерении денонсировать соглашение.

По словам Косьянчич, «глубину отношений» Молдавии с ЕС подтверждают и другие двусторонние договоры, например, о либерализации визового режима с ЕС для молдавских граждан. «Наши взаимоотношения с молдавскими властями нацелены на дальнейшую реализацию Соглашения об ассоциации на благо граждан. Мы с нетерпением ждем визита молдавского президента в Брюссель в ближайшем будущем», — добавила еврочиновник.

Как сообщало ИА REGNUM, на пресс-конференции с Владимиром Путиным в Москве 17 января президент Молдавии Додон заявил о желании денонсировать Соглашение об ассоциации Молдавии с ЕС, подписать меморандум о сотрудничестве с Евразийским экономическим союзом и получить на первом этапе статус наблюдателя в ЕАЭС.

Правящая в Молдавии Демократическая партия уже дезавуировала заявления Додона, назвав их личным мнением президента. Согласно молдавской конституции, президент обладает чисто декоративными полномочиями и практически лишен возможности влиять на внутреннюю и внешнюю политику. Большинство в парламенте, а также правительство находятся под контролем «проевропейской» правящей коалиции под эгидой Демпартии Молдавии.

Напомним также, что свой следующий после Москвы зарубежный визит Додон намерен совершить в Брюссель.

Читайте ранее в этом сюжете: Реальные власти Молдавии дезавуировали обещания Додона Путину

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