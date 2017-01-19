Британские СМИ нашли доказательства подготовки США к войне с Россией

Публикация кадров учебных боев между Су-27 и F-16 на базе ВВС США снабжена заголовком: «Доказательство подготовки Америки к войне с Россией?»

Вашингтон, , 19:53 — REGNUM Над секретной базой ВВС США в штате Невада прошли учебные бои между истребителями Су-27 российского производства и американским F-16, кадры которых опубликовало британское издание Daily Mail.

Издание указало, что учебный бой состоялся в день избрания Дональда Трампа президентом США. Материал снабжен заголовком «Доказательство подготовки Америки к войне с Россией? Американский самолет провел воздушный бой с русским истребителем на секретной базе США».

Сообщается, что учебный бой продолжался в течении 25 минут на высоте от шести до десяти километров.

Стоит отметить, что на опубликованных кадрах можно различить одноместный истребитель Су-27, хотя официально в распоряжении США имеется лишь двухместный учебно-боевой самолет Су-27УБ. По сообщениям СМИ, попавший в объектив истребитель был переправлен в США с Украины через одну из европейских стран.

Напомним, фронтовой истребитель Су-27 разработан в СССР для завоевания господства в воздухе. Истребитель прошел несколько модернизаций и до сих пор производится в России. Самолет состоит на вооружении ВВС нескольких стран, в частности, России, Китая, Белоруссии, Казахстана, Монголии, Вьетнама, Узбекистана и Украины.

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