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Депутат Рады попросил СБУ завести уголовное дело на Савченко за госизмену

Политика
По мнению Ивана Винника, переговоры с ДНР и ЛНР и обнародование списков пленных являются государственной изменой
Иван Шилов © ИА REGNUM

Киев, 18 Января 2017, 19:28 — REGNUM  Депутат фракции Верховной рады Украины «Блок Петра Порошенко» Иван Винник просит СБУ возбудить уголовное дело против Надежды Савченко по статье «государственная измена», сообщает телеканал «112 Украина».

По мнению депутата фракции «Блок Петра Порошенко» Ивана Винника, прямые переговоры с представителями Донецкой и Луганской народных республик и публикация списков людей, содержащихся в плену, свидетельствуют о государственной измене.

В ответ на это Надежда Савченко отвергла обвинения, заявив, что умеет хранить государственную тайну. Это происходило на заседании комитета Рады по нацбезопасности, показанном в эфире телеканала «112 Украина».

Напомним, 10 января Савченко на своей странице в Facebook обнародовала списки украинских силовиков, попавших в плен в Донбассе. В СБУ заявили, что данные списки неверны, после чего 11 января Савченко их скорректировала.

Напомним, депутат украинской Рады Надежда Савченко за встречу с лидерами ДНР и ЛНР была исключена из фракции «Батькивщина», но при этом не лишилась депутатского мандата, став внефракционным депутатом.

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