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Малайзия доставит гуманитарную помощь в Мьянму — СМИ

Политика
Гуманитарная помощь должна прибыть в Янгон, крупный транспортный узел Мьянмы
Монахи в ожидании милостыни Монахи в ожидании милостыни

Куала-Лумпур, 18 Января 2017, 19:18 — REGNUM  Власти Мьянмы позволили судам из Малайзии, на которых находится гуманитарный груз для народности рохинджа, войти в свои территориальные воды, сообщает 18 января CNA.

Оказалось, что гуманитарный груз не может быть выгружен в деревне Ситуэ, как планировалось ранее, его необходимо доставить в Янгон, крупный транспортный узел, заявил официальный представитель Малайзии Абдул Муталиф Абдул Рахим.

Напомним, после встречи с участием властей Мьянмы и делегации из Малайзии, посол Малайзии в Мьянме Мохд Ханиф Абдул Рахман заявил, что Малайзия получила молчаливое одобрение на доставку гуманитарной помощи.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 октября прошлого года три пограничных поста полиции на северо-западе Мьянмы были атакованы неизвестными, в результате чего девять полицейских были убиты, еще пятеро получили ранения. Ответным огнем стражей порядка были убиты восемь боевиков из примерно 200 нападавших, двое террористов задержаны.

После инцидента в пограничный штат Ракхайн были введены войска, на территории начались волнения представителей народности рохинджа, которые грозят перерасти в гражданскую войну между буддистским большинством и мусульманским меньшинством страны.

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