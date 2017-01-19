Малайзия доставит гуманитарную помощь в Мьянму — СМИ

Куала-Лумпур, , 19:18 — REGNUM Власти Мьянмы позволили судам из Малайзии, на которых находится гуманитарный груз для народности рохинджа, войти в свои территориальные воды, сообщает 18 января CNA.

Оказалось, что гуманитарный груз не может быть выгружен в деревне Ситуэ, как планировалось ранее, его необходимо доставить в Янгон, крупный транспортный узел, заявил официальный представитель Малайзии Абдул Муталиф Абдул Рахим.

Напомним, после встречи с участием властей Мьянмы и делегации из Малайзии, посол Малайзии в Мьянме Мохд Ханиф Абдул Рахман заявил, что Малайзия получила молчаливое одобрение на доставку гуманитарной помощи.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 октября прошлого года три пограничных поста полиции на северо-западе Мьянмы были атакованы неизвестными, в результате чего девять полицейских были убиты, еще пятеро получили ранения. Ответным огнем стражей порядка были убиты восемь боевиков из примерно 200 нападавших, двое террористов задержаны.

После инцидента в пограничный штат Ракхайн были введены войска, на территории начались волнения представителей народности рохинджа, которые грозят перерасти в гражданскую войну между буддистским большинством и мусульманским меньшинством страны.

Читайте ранее в этом сюжете: В ходе полицейского рейда в Мьянме убиты 24 человека