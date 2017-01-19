Бывший вице-премьер Удмуртии оказался чист перед законом

В декларации чиновник не указал доход в размере более 200 тыс. рублей

Ижевск, , 18:59 — REGNUM Следствие не нашло состава преступления в действиях бывшего вице-премьера Удмуртии Андрея Кузнецова. Об этом заявил глава республиканского СУ СКР Владимир Никешкин, сообщает ИА Удмуртия.

По его словам, в возбуждении уголовного дела в отношении Кузнецова отказано. Сотрудники следственного комитета выяснили все обстоятельства произошедшего и установили, что действия чиновника «не образуют состава какого-либо преступления».

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Кузнецов в декларации за 2015 год не указал 226 тыс. рублей, полученные от Камского института гуманитарных и инженерных технологий. 1 ноября глава Удмуртии Александр Соловьев освободил вице-премьера от занимаемой должности, основываясь на пункт 7.1 статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации.

На своем посту Кузнецов работал с 2014 года.

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