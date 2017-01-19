Представители Грузии потребовали от Южной Осетии освобождения Гиунашвили

Гражданин Грузии, по их мнению, незаконно удерживается в Цхинвальской тюрьме

Тбилиси, , 18:39 — REGNUM Очередная, 73-я встреча в рамках Механизма превенции и реагирования на инциденты (IPRM) прошла 18 января в Эргнети. По информации Службы госбезопасности Грузии, на встрече представители Грузии обсудили происшедшие за последний период инциденты, которые создают угрозу миру и стабильности на местах.

Особое внимание было уделено вопросу незаконно, по мнению грузинской стороны, задержанного и находящегося в Цхинвальской тюрьме гражданина Грузии Георгия Гиунашвили. Представители центрального правительства Грузии потребовали от властей Южной Осетии его безоговорочного освобождения в кратчайшие сроки, а также предоставления членам семьи Гиунашвили возможности повидать его в тюрьме.

Речь на встрече также шла о тех проблемах, которые создают местному населению искусственные заграждения.

Следующая встреча в рамках МПРИ пройдет в Эргнети 3 февраля 2017 года.